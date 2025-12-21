Naslovnica
Parkirne kazni so plačane, visoke položnice prihajajo z zamikom

Ljubljana, 21. 12. 2025 18.14 pred 57 minutami 7 min branja 33

Avtor:
Urša Zupan
Parkirna kazen

Naši bralci spet prejemajo stare parkirne kazni s Hrvaške, ki jih spremljajo visoki stroški postopka. En voznik je oktobra 2023 parkiral na območju mesta Zagreb, drugi pa aprila letos v Crikvenici. Čeprav sta kazen v višini nekaj evrov poravnala takoj, sta zdaj dobila opomin pred začetkom sodnega postopka in položnico, 20-krat višjo od prvotne kazni. "To je poskus goljufije in ustrahovanje," sta zgrožena.

Bralec, ki je aprila letos nepravilno parkiral na območju Crikvenice, je prejel kazen v višini 7 evrov, ki jo je takoj poravnal. V začetku decembra, torej po osmih meseceh, je prejel opomin pred začetkom sodnega postopka, če ne bo poravnal zneska v višini 167 evrov.

Kot je pojasnjeno v dokumentaciji, ki jo je prejel, 7 evrov znaša plačilo dnevne parkirne karte, 125 evrov strošek pridobitve podatkov o dolžniku, 35 evrov pa administrativni stroški oz. stroški poštnine. Pošto hrvaškega odvetnika Shaina Pacheca Vinkovića mu je ob pooblastilu posredovala ljubljanska odvetniška družba Kocijan.

Gre za ustrahovanje in poskus goljufije, je prepričan. "Nobenega zakona nismo kršili. Parkirnino smo preko našega računa plačali že v mesecu aprilu, a smo kljub temu dobili takšen dopis odvetniške pisarne Kocijan. Nemogoče je, da v času vseh elektronskih naprav ni razvidno naše plačilo od 4. meseca letošnjega leta! Takšna praksa je neetična in ne bi smela biti niti malo tolerirana!" je ogorčen.

Dokumentacijo z dokazi o plačani kazni je posredoval odvetniški družbi z opozorilom, da bodo zadevo v prihodnje, če se bo nadaljevala, predali odvetniku in o tem obvestili odvetniško zbornico.

Opomin pred začetkom sodnega postopka, ki ga je prejel naš bralec. Parkirnino je plačal.
Opomin pred začetkom sodnega postopka, ki ga je prejel naš bralec. Parkirnino je plačal.
FOTO: 24ur.com

Visoko položnico prejel po dveh letih

Še bolj bizarna stvar se je zgodila bralcu iz okolice Ljubljane, ki je oktobra 2023 na območju mesta Zagreb parkiral svoje vozilo, a nanj ni namestil ustreznega parkirnega listka. Prejel je kazen v višini 8 evrov, ki jo je plačal takoj. Novembra letos, po dveh letih, pa je od hrvaškega odvetnika Marka Kuzmanovića preko odvetniške družbe Kocijan prejel opomin pred začetkom sodnega postopka, če v osmih dneh ne bo poravnal stroškov terjatve. Tudi v tem primeru ti znašajo 168 evrov.

Seštevek enak kot v zgornjem primeru: 8 evrov stane dnevna parkirna karta, 125 evrov znašajo stroški pridobivanja podatkov o vozniku in 35 evrov za administrativne stroške in stroške poštnine. Plačilo naj se nakaže odvetniku Marku Kuzmanoviću iz Pulja, ki deluje kot zastopnik komunalnega podjetja Zagrebački holding d. o. o., podružnica Zagrebparking.

"V primeru, da celotnega zahtevanega zneska v določenem roku ne boste plačali na navedeni račun, bo naša stranka zaradi zaščite svojih interesov brez nadaljnjega obvestila zoper vas sprožila postopek prisilne izterjave pred pristojnim sodiščem, kar bo povzročilo nadaljnje povečanje vaših stroškov," so pozvali bralca.

Dokumentaciji sta priloženi tudi dve fotografiji parkiranega avtomobila, račun za dnevni parkirni listek, položnica in pooblastilo, ki ga je hrvaški odvetnik Kuzmanović izdal slovenski odvetniški družbi Kocijan.

O podobnih primerih sporne prakse hrvaškega zaračunavanja parkirnin smo slovenski mediji v preteklosti že večkrat poročali. Tokrat smo se za odgovore ponovno obrnili na hrvaške odvetnike, slovensko odvetniško družbo Kocijan in Odvetniško zbornico.

Preberi še Hrvaške kazni za parkiranje. Odvetnik: Plačajte le globo, ne stroškov

Hrvaški odvetnik: Nič novega

Izterjava neplačanih parkirnih kazni se po besedah hrvaškega odvetnika Kuzmanovića v Sloveniji izvaja že več kot 10 let. "Tukaj ne gre za nič novega, prav tako ne pri stroških, ki vključujejo delo dveh odvetniških pisarn in temeljijo na ustreznih odvetniških tarifah," nam je dejal.

Vozniki se bodo stroškom po njegovih besedah zlahka izognili, če bodo plačali parkirnino. "Dnevna parkirna karta se izda v primeru, da urna karta za parkiranje ni bila plačana – enako kot v Sloveniji. Torej gre za dolžnike, ki so se svoji obveznosti izognili dvakrat in so zato dolžni plačati vse stroške, ki so jih s tem povzročili."

A tako "zlahka" ravno ne gre – vsaj ne v primeru naših bralcev, ki sta kazen plačala in imata za to tudi dokazila. Kuzmanović nam je pojasnil, da o konkretnih primerih ne sme razpravljati. "Lahko pa povemo, da se v praksi lahko zgodi, da plačila našim strankam niso pravilno knjižena, če niso plačana v skladu s priloženimi položnicami. V takih primerih zadostuje, da o zgoraj navedenem obvestite naš klicni center."

Hrvaškemu odvetniku se njegova praksa početja ne zdi sporna. "Plačajte parkirnino!" odgovarja voznikom. A kaj, ko tudi to ne bo pomagalo.
Hrvaškemu odvetniku se njegova praksa početja ne zdi sporna. "Plačajte parkirnino!" odgovarja voznikom. A kaj, ko tudi to ne bo pomagalo.
FOTO: Shutterstock

 

Odvetniška družba Kocijan se distancira: Mi zgolj posredujemo pozive

V odvetniški družbi Kocijan medtem pravijo, da se zavedajo, da so lahko končni zneski – skupaj s stroški izterjave – visoki. A hkrati pojasnjujejo, da je njihova vloga zgolj posredovanje pozivov, skladno s prejetim pooblastilom hrvaškega odvetnika. Kot zagotavljajo, se v zadeve vsebinsko ne vključujejo in tudi ne zaračunavajo lastnih stroškov.

"Naša odvetniška družba nastopa kot pooblaščenec hrvaškega odvetnika, ki ga angažirajo hrvaški upniki (komunalna podjetja, redarstva ipd.). Pooblaščeni smo izključno za pošiljanje oziroma posredovanje obvestil slovenskim državljanom glede neplačanih parkirnin in stroškov, ki jih uveljavlja hrvaški upnik in njegov pooblaščenec," pojasnjujejo.

Končni znesek, ki strošek kazni za parkirnino presega kar 21-krat, po njihovih besedah izhaja iz stroškov izterjave, ki nastanejo zaradi neplačila v predpisanem roku. "Ti stroški so določeni skladno s hrvaško zakonodajo. Drugi odstavek 342. člena Zakona o obveznim odnosima (ZOO) Republike Hrvaške določa, da ima upnik pravico zahtevati povrnitev škode, ki mu nastane zaradi dolžnikove zamude. Stroški hrvaškega pooblaščenca se obračunajo skladno s hrvaško Odvetniško tarifo, natančneje tarifno številko 32 v zvezi s tarifno številko 37."

Opomnili so, da je Hrvaška odvetniška zbornica v postopku po pritožbi slovenskega državljana z dne 19. septembra 2024 potrdila pravilnost in zakonitost zaračunavanja teh stroškov.

Kako naj se torej vozniki izognejo dodatnim stroškom? "Najbolj zanesljiv in praktičen nasvet je – plačajte parkirnino. Če prejmete obvestilo o parkirnem prekršku ali neplačani parkirnini, poravnajte znesek v predpisanem roku in bodite pozorni pri vnosu podatkov pri sklicu plačila. S tem se izognete dodatnim stroškom kasnejše izterjave."

V primeru zapletov in dodatnih vprašanj glede utemeljenosti kazni, dokazil o plačilu ali okoliščin parkiranja, svetujejo, da se obrnete neposredno na hrvaškega odvetnika, ki vsebinsko vodi postopek: ppinfo@zousk.hr.

Zatrdili so še, da ravnajo skladno s Kodeksom odvetniške poklicne etike. "Odvetniška zbornica Slovenije je v več mnenjih (št. 1992/2024, 2000/2024, 2040/2025, 332/2025 z dne 10. 4. 2025) potrdila, da s posredovanjem teh obvestil ne ravnamo v nasprotju s pravili in načeli odvetniške etike."

Odvetniška zbornica Slovenije kršitev ne ugotavlja

Na Odvetniški zbornici Slovenije so nam potrdili, da je v primeru Odvetniške pisarne Kocijan na podlagi prijave potekalo več postopkov, med katerimi je disciplinski tožilec določene prijave zavrgel, in sicer z obrazložitvijo, da je v navedenem primeru v skladu z voljo pooblastitelja od prijavitelja zahtevala vračilo nastalih stroškov, ki so nastali hrvaškemu upniku zaradi storjenega prekrška.

"V obrazložitvi je navedel še, da je odvetnica tudi sicer dolžna zastopati interese svoje stranke in v tej smeri ravnati po njenih navodilih, če ta navodila seveda ne predstavljajo protipravnega ravnanja. Na strani prijavitelja pa je, ali zahtevek prostovoljno izpolni ali ne oziroma bo stroškom ugovarjal. Na podlagi ugovora pa lahko o stroških odloča zgolj sodišče, če ne pride do sporazuma glede višine stroškov, ki so nastali zaradi prekrška že med samima strankama."

Povedano drugače: nasprotna stranka lahko plačilo postavljenega zahtevka (torej obračun stroškov odvetnika) vedno zavrne. "Če upnik ocenjuje, da je še vedno upravičen do povračila teh stroškov, lahko sproži sodni postopek, saj je končna odločitev o tem, ali gre za stroške, ki jih je dejansko dolžna plačati nasprotna stranka, pridržana izključno pristojnemu sodišču. Pomembno pa je, da odvetnik ne zavaja in ne izkrivlja dejstev, temveč zgolj posreduje stališče svoje stranke glede obstoja terjatve."

Več prijav zoper odvetniško pisarno Kocijan je obravnavala tudi Komisija ter združeno v enotnem postopku sprejela stališče, da odvetniška pisarna ni ravnala v nasprotju s Kodeksom odvetniške poklicne etike (KOPE), s tem, ko je po pooblastilu stranke iz republike Hrvaške prijaviteljem poslala obvestila o storjenem prometnem prekršku oziroma opomin za plačilo neporavnane parkirnine, z obrazložitvijo, da je odvetnik na podlagi 41. člena KOPE dolžan vestno in požrtvovalno zastopati in zagovarjati interese stranke.

"Glede zbiranja osebnih podatkov je odvetnik na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu, ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo pridobivanje osebnih podatkov, upravičen pridobiti osebne podatke brez privolitve posameznika, kadar jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v konkretni zadevi, kot je to v navedenem primeru," je pojasnil predsednik Odvetniške zbornice Janez Starman.

Glede očitka, da naj bi odvetnica zahtevala tudi povrnitev stroškov, ki naj bi bili nesorazmerno visoki, je Komisija za etiko po njegovih besedah ugotovila, da odvetnica v konkretnih primerih od lastnikov vozil ni zahtevala povračila svojih stroškov, temveč je v imenu svoje stranke – upnika – zgolj posredovala tudi zahtevek za povračilo stroškov, ki jih je njena stranka zatrjevala kot del terjatve.

"V navedenih primerih ni šlo za kršitve KOPE, saj odvetnica ni zahtevala povrnitev lastnih odvetniških stroškov, temveč je zgolj izpolnila obveznost do svoje stranke iz odvetniškega pooblastila, po katerem mora v dopisu predstaviti celotni uveljavljeni zahtevek."

parkirne kazni parkiranje hrvaška položnica izterjava

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
21. 12. 2025 19.08
To se dogaja izključno samo, ko je zadaj Shain Pacheco.. to se dogaja že več kot 10 let..
Odgovori
0 0
Vse stransko
21. 12. 2025 19.06
Gremo na CRO Thompsona, morje, shopping 😁
Odgovori
+1
1 0
SloButale
21. 12. 2025 19.05
Tisti, ki plača parkirnino nima nobenih težav. Ne na Hrvaškem, ne kje drugje. Če si pa slovencelj... in so te dobili = plačaj. Vedel si, kaj sledi če te dobijo.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
21. 12. 2025 19.01
Prej je to, kar zdaj pocne odvetniska druzba Kocijan, počel Gregor Bakija iz Celja.. zgodila se mu je karma..
Odgovori
+4
5 1
testosteron
21. 12. 2025 19.00
Druga plat te zgodbe in njej podobnih je ta, da nekateri mislite,da lahko svoje predrage avte parkirate kjer se van zahoče in ker se imate za nekaj več. Še nikoli nisem imel problemov na Hrvaškem - se je pač treba držati pravil države v kateri ste gost - tako pa se nekateri obnašate kot maharadže in mislite, da vam je vse dovoljeno.Enako se obnašate tudi v Sloveniji - parkiranje po pločnikih, na mesti za invalide,...itd.
Odgovori
+0
2 2
Teleport
21. 12. 2025 19.06
Važno da sosed in zlahta vidi nov avto ki si ga komaj privoscim😁
Odgovori
0 0
Veščec
21. 12. 2025 18.57
ne hodim k tuđmanu na morje,tok d nimam nobenih problemou,pa to
Odgovori
+3
4 1
NeXadileC
21. 12. 2025 18.57
"Kot zagotavljajo, se v zadeve vsebinsko ne vključujejo in tudi ne zaračunavajo lastnih stroškov." - Res? A zakaj potemtakem to delo opravljajo, ZASTONJ? Če pa prideš odvetniku pri nas ti bo takoj za par minut svetovanja zaravmčunal po tarifi...
Odgovori
0 0
mr.poper
21. 12. 2025 18.56
Se jih izogibam v velikem loku ,sicer pa ti ljudje ne vedo ,da jim turisti prinašajo denar Sicer pa pri njih deluje vse brez zavesti ,brez izobrazbe , (selj- -ačine )
Odgovori
+3
3 0
Seemore
21. 12. 2025 18.51
Ko dobis prometno kazen iz drugih EU drzav je zelo enostavno, posljejo ti realno globo in sliko prekrska, tole kar na Hrvaskem delajo je komedija. Hrvaska po korupciji nic boljsa od Ukrajine 😀
Odgovori
+7
7 0
biggie33
21. 12. 2025 18.50
Meni so 3 leta pošiljali pozive, celo notarsko izvršbo.. nisem nič plačal.. zdaj so se naveličali.. odvetniško zbornico je pa lahko sram, da take svinjarije podpira.. čim je shain pacheco ne nic plačati, razen ce imate nepremičnino na Hrvaškem.. lopovi!!
Odgovori
+6
6 0
biggie33
21. 12. 2025 18.58
Da ne bo pomote, kazen sem plačal takoj, ko sem dobil listek na avto..
Odgovori
+3
3 0
detect
21. 12. 2025 18.48
drugo leto pa hitro na hrvaško morje.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
21. 12. 2025 18.48
Najbolje je plačati parkirnino. Potem kazni ni.
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
21. 12. 2025 18.43
Hrvaške uniformirane službe so tolk skorumpirane, da se medsebojno zavedajo prevare, in se medsebojno ščitijo. Osebno sem imel izkušnje, nekaj let nazaj, kot prehitra vožnja, če daš za gladne mu otroke, pol je kazen arbitrarna in bistveno nižja, pa da nimajo prevoza, če ga lahko pelješ iz službe, če že zaključuje izmeno. Za skednje te kar ustavijo z loparjem, kot da je kontrola. Pa tudi, ustavljanje, "šli ste skozi rdečo luč.", "Nisem!", "V redu, na svidenje.", pa take...
Odgovori
+4
4 0
NeXadileC
21. 12. 2025 18.48
Pa zanimivo, prva dva dogodka sem imel tudi na Crikvebiškem območju, a semafor na Rijeki, zahod.
Odgovori
0 0
kala 09
21. 12. 2025 18.41
Zapitek treba plačati.
Odgovori
+1
2 1
mackon08
21. 12. 2025 18.41
Če parkiraš plačaj parkiranje, čisto enostavno.
Odgovori
+3
4 1
Teleport
21. 12. 2025 18.53
Ni denarja, če sem kupil avto za 40+jurjev na kredo😁
Odgovori
0 0
BUONcaffee
21. 12. 2025 18.40
Te položnice so le dokaz, da Hrvaška ni pravna država. Kljub temu da se to dogaja že mnogo let in mediji obveščajo o tem eni silijo tam. Smo v EU, obiščite raje Italijo, Francijo ali kar pač želite doživeti.
Odgovori
+2
3 1
BUONcaffee
21. 12. 2025 18.36
Kaj pa hodite ja Hrvaško??? Sploh mi ni jasno kaj silite tam??? Slovenija je lepa, ima vse. Lahko pa obiščete Italijo, veliko lepša od Hrvaške.
Odgovori
+4
4 0
medŠihtom
21. 12. 2025 18.34
slovenčki, plačajte parkirnino in to takoj. niste doma da bote izigravali kar se vam zazdi.
Odgovori
-4
2 6
IQ200
21. 12. 2025 18.34
Nikoli več se ne bi vrnil tja. Plačal pa tudi ne bi pa če bi moral na EU sodisce, samo da dokazem kaksni lopovi so.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
