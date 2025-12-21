Parkirne kazni so plačane, visoke položnice prihajajo z zamikom

Bralec, ki je aprila letos nepravilno parkiral na območju Crikvenice, je prejel kazen v višini 7 evrov, ki jo je takoj poravnal. V začetku decembra, torej po osmih meseceh, je prejel opomin pred začetkom sodnega postopka, če ne bo poravnal zneska v višini 167 evrov. Kot je pojasnjeno v dokumentaciji, ki jo je prejel, 7 evrov znaša plačilo dnevne parkirne karte, 125 evrov strošek pridobitve podatkov o dolžniku, 35 evrov pa administrativni stroški oz. stroški poštnine. Pošto hrvaškega odvetnika Shaina Pacheca Vinkovića mu je ob pooblastilu posredovala ljubljanska odvetniška družba Kocijan. Gre za ustrahovanje in poskus goljufije, je prepričan. "Nobenega zakona nismo kršili. Parkirnino smo preko našega računa plačali že v mesecu aprilu, a smo kljub temu dobili takšen dopis odvetniške pisarne Kocijan. Nemogoče je, da v času vseh elektronskih naprav ni razvidno naše plačilo od 4. meseca letošnjega leta! Takšna praksa je neetična in ne bi smela biti niti malo tolerirana!" je ogorčen. Dokumentacijo z dokazi o plačani kazni je posredoval odvetniški družbi z opozorilom, da bodo zadevo v prihodnje, če se bo nadaljevala, predali odvetniku in o tem obvestili odvetniško zbornico.

Opomin pred začetkom sodnega postopka, ki ga je prejel naš bralec. Parkirnino je plačal. FOTO: 24ur.com

Visoko položnico prejel po dveh letih

Še bolj bizarna stvar se je zgodila bralcu iz okolice Ljubljane, ki je oktobra 2023 na območju mesta Zagreb parkiral svoje vozilo, a nanj ni namestil ustreznega parkirnega listka. Prejel je kazen v višini 8 evrov, ki jo je plačal takoj. Novembra letos, po dveh letih, pa je od hrvaškega odvetnika Marka Kuzmanovića preko odvetniške družbe Kocijan prejel opomin pred začetkom sodnega postopka, če v osmih dneh ne bo poravnal stroškov terjatve. Tudi v tem primeru ti znašajo 168 evrov. Seštevek enak kot v zgornjem primeru: 8 evrov stane dnevna parkirna karta, 125 evrov znašajo stroški pridobivanja podatkov o vozniku in 35 evrov za administrativne stroške in stroške poštnine. Plačilo naj se nakaže odvetniku Marku Kuzmanoviću iz Pulja, ki deluje kot zastopnik komunalnega podjetja Zagrebački holding d. o. o., podružnica Zagrebparking. "V primeru, da celotnega zahtevanega zneska v določenem roku ne boste plačali na navedeni račun, bo naša stranka zaradi zaščite svojih interesov brez nadaljnjega obvestila zoper vas sprožila postopek prisilne izterjave pred pristojnim sodiščem, kar bo povzročilo nadaljnje povečanje vaših stroškov," so pozvali bralca. Dokumentaciji sta priloženi tudi dve fotografiji parkiranega avtomobila, račun za dnevni parkirni listek, položnica in pooblastilo, ki ga je hrvaški odvetnik Kuzmanović izdal slovenski odvetniški družbi Kocijan. O podobnih primerih sporne prakse hrvaškega zaračunavanja parkirnin smo slovenski mediji v preteklosti že večkrat poročali. Tokrat smo se za odgovore ponovno obrnili na hrvaške odvetnike, slovensko odvetniško družbo Kocijan in Odvetniško zbornico.

Hrvaški odvetnik: Nič novega

Izterjava neplačanih parkirnih kazni se po besedah hrvaškega odvetnika Kuzmanovića v Sloveniji izvaja že več kot 10 let. "Tukaj ne gre za nič novega, prav tako ne pri stroških, ki vključujejo delo dveh odvetniških pisarn in temeljijo na ustreznih odvetniških tarifah," nam je dejal. Vozniki se bodo stroškom po njegovih besedah zlahka izognili, če bodo plačali parkirnino. "Dnevna parkirna karta se izda v primeru, da urna karta za parkiranje ni bila plačana – enako kot v Sloveniji. Torej gre za dolžnike, ki so se svoji obveznosti izognili dvakrat in so zato dolžni plačati vse stroške, ki so jih s tem povzročili." A tako "zlahka" ravno ne gre – vsaj ne v primeru naših bralcev, ki sta kazen plačala in imata za to tudi dokazila. Kuzmanović nam je pojasnil, da o konkretnih primerih ne sme razpravljati. "Lahko pa povemo, da se v praksi lahko zgodi, da plačila našim strankam niso pravilno knjižena, če niso plačana v skladu s priloženimi položnicami. V takih primerih zadostuje, da o zgoraj navedenem obvestite naš klicni center."

Hrvaškemu odvetniku se njegova praksa početja ne zdi sporna. "Plačajte parkirnino!" odgovarja voznikom. A kaj, ko tudi to ne bo pomagalo. FOTO: Shutterstock

Odvetniška družba Kocijan se distancira: Mi zgolj posredujemo pozive

V odvetniški družbi Kocijan medtem pravijo, da se zavedajo, da so lahko končni zneski – skupaj s stroški izterjave – visoki. A hkrati pojasnjujejo, da je njihova vloga zgolj posredovanje pozivov, skladno s prejetim pooblastilom hrvaškega odvetnika. Kot zagotavljajo, se v zadeve vsebinsko ne vključujejo in tudi ne zaračunavajo lastnih stroškov. "Naša odvetniška družba nastopa kot pooblaščenec hrvaškega odvetnika, ki ga angažirajo hrvaški upniki (komunalna podjetja, redarstva ipd.). Pooblaščeni smo izključno za pošiljanje oziroma posredovanje obvestil slovenskim državljanom glede neplačanih parkirnin in stroškov, ki jih uveljavlja hrvaški upnik in njegov pooblaščenec," pojasnjujejo. Končni znesek, ki strošek kazni za parkirnino presega kar 21-krat, po njihovih besedah izhaja iz stroškov izterjave, ki nastanejo zaradi neplačila v predpisanem roku. "Ti stroški so določeni skladno s hrvaško zakonodajo. Drugi odstavek 342. člena Zakona o obveznim odnosima (ZOO) Republike Hrvaške določa, da ima upnik pravico zahtevati povrnitev škode, ki mu nastane zaradi dolžnikove zamude. Stroški hrvaškega pooblaščenca se obračunajo skladno s hrvaško Odvetniško tarifo, natančneje tarifno številko 32 v zvezi s tarifno številko 37." Opomnili so, da je Hrvaška odvetniška zbornica v postopku po pritožbi slovenskega državljana z dne 19. septembra 2024 potrdila pravilnost in zakonitost zaračunavanja teh stroškov. Kako naj se torej vozniki izognejo dodatnim stroškom? "Najbolj zanesljiv in praktičen nasvet je – plačajte parkirnino. Če prejmete obvestilo o parkirnem prekršku ali neplačani parkirnini, poravnajte znesek v predpisanem roku in bodite pozorni pri vnosu podatkov pri sklicu plačila. S tem se izognete dodatnim stroškom kasnejše izterjave." V primeru zapletov in dodatnih vprašanj glede utemeljenosti kazni, dokazil o plačilu ali okoliščin parkiranja, svetujejo, da se obrnete neposredno na hrvaškega odvetnika, ki vsebinsko vodi postopek: ppinfo@zousk.hr. Zatrdili so še, da ravnajo skladno s Kodeksom odvetniške poklicne etike. "Odvetniška zbornica Slovenije je v več mnenjih (št. 1992/2024, 2000/2024, 2040/2025, 332/2025 z dne 10. 4. 2025) potrdila, da s posredovanjem teh obvestil ne ravnamo v nasprotju s pravili in načeli odvetniške etike."

Odvetniška zbornica Slovenije kršitev ne ugotavlja