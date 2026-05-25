Zbrali naj bi dovolj podpisov za referendum o ljubljanskih parkiriščih

Uradne informacije o številu zbranih podpisov bodo predstavniki iniciative predstavili v petek na dopoldanski novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo. V civilni iniciativi so prepričani, da že število zbranih podpisov ne glede na izid referenduma predstavlja nezaupnico ljubljanski mestni občini pri snovanju in izvajanju njihovih politik. Kampanjo zbiranja podpisov za referendum so zagnali, da bi preprečili uveljavitev sprememb odloka o urejanju prometa v ljubljanski mestni občini. Rok za zbiranje se izteče danes, po navedbah civilne iniciative pa so morali zbrati najmanj 11.500 podpisov. Po zakonu o lokalni samoupravi mora občinski svet razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Ljubljanska občina je ob začetku zbiranja podpisov 24. aprila objavila podatke ministrstva za notranje zadeve, da je bilo na območju občine na tisti dan skupno 227.367 volilnih upravičencev. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka sprejeli konec marca prejeli, z njimi pa se širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Kaj bi vprašali na referendumu?

Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na referendumu bi tako vprašali, če so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim. Ljubljanski župan Zoran Janković je predvidel, da bi se nov režim začel izvajati v Štepanjskem naselju, nato pa bi se postopoma širil tudi na ostale ljubljanske soseske. Glede referendumske pobude pa ocenjuje, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.

Za referendum o ljubljanski parkirni politiki manjka še skoraj 3000 podpisov. FOTO: Bobo

Civilna iniciativa za Ljubljano (CILJ) je na današnji novinarski konferenci predstavila dejavnosti zadnjega tedna zbiranja podpisov za podporo referendumu o parkirnem odloku Mestne občine Ljubljana (MOL). Kot je pozval predstavnik iniciative Rok Terkaj, je mogoče podporo pobudi za razpis referenduma podpisati osebno na upravni enoti ali z elektronskim podpisom.

Več civilnih iniciativ in gibanj želi doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne bi uveljavile, za kar zbirajo podpise za referendum. Potrebujejo jih najmanj 11.500, rok za zbiranje se izteče 28. maja.

Za podporo pri zbiranju podpisov so po besedah predstavnika iniciative Boruta Hočevarja zaprosili tudi Ministrstvo RS za digitalno preobrazbo – za okrepitev tehnično-svetovalne službe, ki podpisnikom pomaga pri izvedbi elektronskega podpisa. Nekaterim se je pri elektronskem podpisovanju namreč zatikalo in so obupali v čakalni vrsti na svetovalca.

Kaj predlagajo?

Kot je povedal Hočevar, ne želijo zavrniti samo novega načina razdelitve parkirnih dovolilnic, ampak način, kako se občina loteva reševanja parkirne stiske. "Rešujejo jo z omejitvami, s palico, mi pa menimo, da jo je treba reševati predvsem z iskanjem in uvajanjem alternativ /.../ Občina zelene agende ne bo učinkovito uvedla s kaznovanjem, ampak z bolj učinkovitim javnim potniškim prometom," je dejal Hočevar.

V Civilni iniciativi za Ljubljano si prizadevajo za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi 4. člena noveliranega odloka o urejanju prometa v MOL, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk.

"Z zavrnitvijo bomo zavrnili predlagani način delitve parkirnih dovolilnic. Način je bil določen v mestnih pisarnah, ko so uradniki (končno) spoznali, da je v ljubljanskih soseskah premalo parkirišč," pravijo v iniciativi. "Širše gledano pa bomo zavrnili način, kako se na občini lotevajo reševanja parkirne stiske. Rešujejo jo predvsem z omejitvami, ne trudijo pa se iskati rešitev," dodajajo. Nekatere možnosti so po njihovem praktično brez stroškov. Ob tem navajajo dva primera: marsikatero ulico je po njihovem mogoče prometno preurediti, na primer iz dvosmerne v enosmerno ali z upočasnitvijo prometa. "Takšna preureditev omogoča zaris dodatnih parkirnih mest," poudarjajo. Ponekod nastopi parkirna stiska zlasti ponoči. "Takrat pa so na primer parkirišča trgovin in drugih poslovnih objektov prazna in bi jih lahko uporabljali stanovalci. Predvsem pa je treba iskati rešitev za vsako sosesko posebej, in ne oblikovati enotne formule za celotno ljubljansko občino. Take rešitve je mogoče najti samo v enakopravnem pogovoru med občino in stanovalci."

Novinarska konferenca Civilne iniciative za Ljubljano – Rok Terkaj, Borut Hočevar, Jernej Kastelic (CILJ) in Arne Vehovar (Koalicija civilnih iniciativ proti sežigalnici). FOTO: Bobo

Po besedah Hočevarja ni podatkov o tem, kje se Ljubljančani vozijo z osebnimi avtomobili in katerim vožnjam bi se lahko odpovedali ter jih zamenjali za avtobuse. Analiza naj bi bila končana šele spomladi prihodnje leto.

"MOL nas hoče odvaditi voženj z osebnim avtom, nima pa nobenih podatkov,, kje in kdaj uporabljamo osebna vozila in katere poti bi opravili z avtobusom namesto z osebnim avtom. Po dostopnih informacijah je takšna analiza v pripravi, končana pa bo predvidoma prihodnjo pomlad. In nenazadnje, brez zgleda ne bo šlo. Župan, ki zavrača vožnjo z mestnimi avtobusi, ne bo prepričal občanov, da naj uporabljajo avtobuse," dodajajo.

Čigava so parkirišča?

"Ko meščani in etažni lastniki zbiramo podpise za referendum ali se borimo za svoja pripadajoča zemljišča, parkirišča, zelenice, pogosto slišimo argument: 'Ta parkirišča niso vaša, so last občine in MOL dela v javnem interesu.' Žal je mestna oblast prevečkrat dokazala, da MOL ne deluje v javnem interesu," je bil kritičen predstavnik iniciative Jernej Kastelic. Občina po njegovih besedah v sporih s stanovalci pogosto upravičuje prisvajanje parkirišč in zelenic kot javni interes. "Ampak ko odvzame nujna pripadajoča zemljišča, dostop do doma in parkirišč, ki smo jih ob nakupu stanovanj že plačali, ne ustvarja nobene javne koristi, temveč povzroča bivanjsko degradacijo," je poudaril Kastelic. V postopkih ugotavljanja pripadajočih zemljišč po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča MOL plačuje drage sodne postopke, izkorišča proceduralne trike in aktivno onemogoča stanovalcem, da vpišejo lastništvo v zemljiško knjigo, je opozoril. "Namesto da bi nas ščitila, deluje kot naš nasprotnik," je dejal. Poleg tega je na današnji novinarski konferenci Arne Vehovar v imenu civilnih iniciativ, ki nasprotujejo gradnji sežigalnice v Ljubljani, izrazil nasprotovanje temu, da MOL na "strokovnorazpravni" dogodek o sežigalnicah, ki ga organizira v sredo v Kinu Šiška, ni povabila javnosti. Iniciative bodo uro pred dogodkom na novinarski konferenci predstavile alternative sežigalnici in opozorile na netransparentnost delovanja občine, je napovedal.

Ljubljanski župan Zoran Janković je pred dnevi sicer ocenil, da bo referendum, če bo do njega prišlo, referendum proti županu, kar pa v iniciativi zanikajo.