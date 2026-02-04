Simptomatika vladanja župana ali rešitev, ki so jo predlagali stanovalci sami?

"Lahko razstrelijo vse parkomate, a naši ukrepi ostajajo," je bil včeraj neomajen ljubljanski župan Zoran Janković, po tem ko je napetost v Štepanskem naselju po spremembi parkirnega režima zaradi številnih kazni za nepravilno parkiranje in odvozov vozil dosegla vrelišče. Neznanec je v noči na torek namreč razstrelil tri parkomate, siloviti poki so zatresli okna in zbudili marsikaterega prebivalca.

"Sem se odpravljala spat in slišim pok. Pa čez minuto, dve še en pok. Pol še enkrat," pripoveduje stanovalka ljubljanskega Štepanjskega naselja. Počilo je okoli polnoči. "Kot da bi metali močnejše petarde," dodaja drug Ljubljančan. Marsikaterega prebivalca Štepanskega naselja je prebudilo pokanje, kjer so bili tarča trije parkomati. O tem, kje so stali še v ponedeljek, zdaj pričajo le kovinski temelji v pločniku, v bližini pa kos vezja in parkirni listek. "Gre za klasični vandalizem," meni župan Janković in vztraja: "Ne bo nobenih sprememb, ker v Štepanjskem naselju ni in nikoli ne bo 4000 parkirnih mest. Jih ni možno narediti." Po tem ko je v Štepanjskem naselju sredi januarja zavladal nov režim parkiranja, ki so ga ljubljanski redarji pospremili s številnimi parkirnimi kaznimi in podkrepili z odvozi avtomobilov, je v najgosteje poseljenem naselju v Sloveniji zavrelo. "Tukaj je 1900 parkirnih mest in 2400 avtomobilov. Kam jih bomo pa dali? Na drevesa?" se sprašuje eden od domačinov. "Žalostno, da pride otrok na obisk in mora plačati za tri ure. Pa da reče Janković, naj ga tukaj začasno prijavimo, da bo lahko dobil dovolilnico. Sramota," meni prebivalka Štepanjskega naselja. Župan je zato prejšnji teden obiskal prebivalce, kjer pa ti niso dobili konkretnejših odgovorov, kako bi lahko rešili nastalo težavo.

A gradnja garažne hiše, ki bi jo financirali stanovalci sami, je malo verjetna, predvidevajo nepremičninarji. Nekateri projektanti in gradbeniki pa ocenjujejo, da je za vsak kvadratni meter izgradnje garažne hiše treba odšteti od 400 do 600 evrov, oziroma da bi parkirno mesto v garažni hiši danes stalo med 15- in 20.000 evri, ki pa jih marsikdo med prebivalci Štepanjskega naselja nima. Ti lahko sicer zaprosijo za parkirno dovolilnico, a le eno na stanovanje, ki pa bo brezplačna do 30. junija letos, nato bo stala 60 evrov na leto. Največjo težavo imajo po oceni Jankovića tisti, ki nimajo urejenega ne stalnega, ne začasnega bivališča, imajo pa avtomobile. "Kako naj dobijo dovoljenje? Nikakor," pravi in dodaja, da gre za ljudi, ki tam živijo na črno. "Ne plačujejo davkov državi, iščejo parkirišče, pa ga ne bodo dobili." Ljubljanski župan je sicer obljubil, da bodo do konca leta naredili sto novih parkirnih mest, na vprašanje, ali bodo postavili nove parkomate, pa, da je to nepomembno, ter da se parkirnino lahko poravna tudi prek telefona.