Slovenija

Simptomatika vladanja župana ali rešitev, ki so jo predlagali stanovalci sami?

Ljubljana, 04. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Luka Černe 24UR ZVEČER
Uničeni parkomat v Štepanjskem naselju

Sredi noči eksplozija in siloviti poki. Neznanci so v zrak pognali tri parkomate v ljubljanskem Štepanjskem naselju. Gre res samo za vandalizem, kot pravi ljubljanski župan Janković? Kje mestna opozicija vidi razlog za eskalacijo razmer zaradi spremembe parkirnega režima? Sledijo novosti tudi v drugih ljubljanskih četrtih?

"Lahko razstrelijo vse parkomate, a naši ukrepi ostajajo," je bil včeraj neomajen ljubljanski župan Zoran Janković, po tem ko je napetost v Štepanskem naselju po spremembi parkirnega režima zaradi številnih kazni za nepravilno parkiranje in odvozov vozil dosegla vrelišče. Neznanec je v noči na torek namreč razstrelil tri parkomate, siloviti poki so zatresli okna in zbudili marsikaterega prebivalca.

"Sem se odpravljala spat in slišim pok. Pa čez minuto, dve še en pok. Pol še enkrat," pripoveduje stanovalka ljubljanskega Štepanjskega naselja. Počilo je okoli polnoči. "Kot da bi metali močnejše petarde," dodaja drug Ljubljančan.

Marsikaterega prebivalca Štepanskega naselja je prebudilo pokanje, kjer so bili tarča trije parkomati. O tem, kje so stali še v ponedeljek, zdaj pričajo le kovinski temelji v pločniku, v bližini pa kos vezja in parkirni listek.

"Gre za klasični vandalizem," meni župan Janković in vztraja: "Ne bo nobenih sprememb, ker v Štepanjskem naselju ni in nikoli ne bo 4000 parkirnih mest. Jih ni možno narediti."

Po tem ko je v Štepanjskem naselju sredi januarja zavladal nov režim parkiranja, ki so ga ljubljanski redarji pospremili s številnimi parkirnimi kaznimi in podkrepili z odvozi avtomobilov, je v najgosteje poseljenem naselju v Sloveniji zavrelo.

"Tukaj je 1900 parkirnih mest in 2400 avtomobilov. Kam jih bomo pa dali? Na drevesa?" se sprašuje eden od domačinov. "Žalostno, da pride otrok na obisk in mora plačati za tri ure. Pa da reče Janković, naj ga tukaj začasno prijavimo, da bo lahko dobil dovolilnico. Sramota," meni prebivalka Štepanjskega naselja.

Župan je zato prejšnji teden obiskal prebivalce, kjer pa ti niso dobili konkretnejših odgovorov, kako bi lahko rešili nastalo težavo.

A gradnja garažne hiše, ki bi jo financirali stanovalci sami, je malo verjetna, predvidevajo nepremičninarji. Nekateri projektanti in gradbeniki pa ocenjujejo, da je za vsak kvadratni meter izgradnje garažne hiše treba odšteti od 400 do 600 evrov, oziroma da bi parkirno mesto v garažni hiši danes stalo med 15- in 20.000 evri, ki pa jih marsikdo med prebivalci Štepanjskega naselja nima. Ti lahko sicer zaprosijo za parkirno dovolilnico, a le eno na stanovanje, ki pa bo brezplačna do 30. junija letos, nato bo stala 60 evrov na leto.

Največjo težavo imajo po oceni Jankovića tisti, ki nimajo urejenega ne stalnega, ne začasnega bivališča, imajo pa avtomobile. "Kako naj dobijo dovoljenje? Nikakor," pravi in dodaja, da gre za ljudi, ki tam živijo na črno. "Ne plačujejo davkov državi, iščejo parkirišče, pa ga ne bodo dobili."

Ljubljanski župan je sicer obljubil, da bodo do konca leta naredili sto novih parkirnih mest, na vprašanje, ali bodo postavili nove parkomate, pa, da je to nepomembno, ter da se parkirnino lahko poravna tudi prek telefona.

Gre res samo za vandalizem, kot pravi župan? Kaj na to pravijo v ljubljanski opoziciji in kaj pričakujejo od župana po tem dogodku? In kako na očitke odgovarjajo na Mestni občini Ljubljana? V oddaji 24UR ZVEČER so gostili samostojno mestno svetnico Tino Bregant in podžupana MOL Dejana Crneka.

Da nasilje ni nikoli odgovor, uvodoma pravi Bregantova. "Tudi takšno nasilno dejanje, kot je razstrelitev teh parkomatov, je treba obsoditi. Tega ne more nihče podpreti. Lahko pa razumemo gnev ljudi, ki so jim odvažali avtomobile. Ti parkomati so pravzaprav simptomatski – kažejo, kako župan vlada Ljubljani – s trdo roko. To ni iskanje dialoga, kompromisa in rešitev," meni. Kot dodaja, pa so prebivalci želeli poiskati rešitve, ki so mu jih tudi ponudili. "Odgovor pa je bil nerazumevanje in zaostrovanje ukrepov, večja represija, in verjamem, da so ljudje jezni, razočarani."

Da je to verjetno rezultat nečesa drugega, pa meni podžupan Crnek. "Tudi kolegica verjetno ne ve, da smo s tem projektom začeli že v Tednu mobilnosti 2024, kjer smo na pobudo krajanov četrtne skupnosti Golovec pričeli z aktivnostmi, kako v Štepanjskem naselju urejati promet oziroma parkiranje. Aprila 2025 je svet četrtne skupnosti sprejel sklep, da se gre predvsem v zaščito zelenih površin, površin za pešce ... In smo zato lani poleti pričeli z javnimi delavnicami, kjer so povabili na dvorišče osnovne šole vse krajane, da so sodelovali pri predlogu, kako urejati to naselje," razlaga. Kot dodaja, pa so rezultati teh delavnic bili to, kar so danes ukrepi. "Eden teh so bile tudi dovolilnice za eno stanovanje, zarisanje črt, ureditev končne postaje za avtobus," našteva. "Samo to, kar je že bilo dogovorjeno, smo začeli izvajati."


Celotno soočenje si lahko ogledate v zgornjem videu.

