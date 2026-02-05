Slovenija
Parlament kot junaki iz stripa
Slovenija je dobila nove stripovske junake ... In to kar ves parlament. Državni zbor pa ne bo zgodba o spopadih poslancev za govornico, čeprav bi bil tudi tak strip zanimivo branje. Ta, ki so ga predstavili v državnem zboru, bi rad predvsem mlade poučil o tem, kako parlament sploh deluje. To znanje bi prav prišlo tudi starejšim, ki si želijo izvedeti, kako se v resnici pišejo zakoni.
