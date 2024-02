Parlament z zemljevida EU 'izbrisal' Slovenijo: 'Zahtevamo javno opravičilo'

Države članice EU so na letaku namreč označene s svetlejšo modro barvo, medtem ko so nečlanice obarvane temneje. Slovenija se je tako s temnejšo modro barvo pridružila skupini, med katerimi so tudi Švica in države Zahodnega Balkana. "Kaj Evropa dela zame? Tega v evropskem parlamentu gotovo ne delajo najbolj natančno. V gradivu za današnjo glavno predstavitev evropskih volitev, do katerih je le še 100 dni, je Slovenija po statusu v EU v barvah dežel Zahodnega Balkana (in končno smo kot Švica)," je napako komentiral naš dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič.

Oglasila pa se je tudi slovenska država. Stalni predstavnik pri EU Iztok Jarc je vodji kabineta predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsole že pisal ter izrazil razočaranje. Prosil je tudi, da se napaka popravi in da se material umakne ter ob tem predlagal tudi javno opravičilo. O napaki na letaku so najprej pisali pri časopisu Delo, ki je poročal tudi o tem, da je Slovenija prosi za umik letaka in za opravičilo.

Nemec: Takšna napaka je popolnoma nesprejemljiva in neprofesionalna

Zahtevo po odpravi napake in opravičilu pa je raziskovalni službi Evropskega parlamenta že poslal tudi evropski poslanec Matjaž Nemec. "Fotografija v ozadju bi morala prikazati Evropsko unijo, vendar pa je Slovenija iz nekega neznanega razloga obarvana v temno modro barvo, kar namiguje, da ni del EU," je zapisal v protestni noti, ki jo je delil tudi na spletu.

"Slovenija je članica Evropske unije vse od leta 2004. Takšna napaka je popolnoma nesprejemljiva in neprofesionalna," je še dodal in zahteval, da služba razkrije, kdo je odgovoren za to napako. Ob tem je zahteval tudi takojšnjo odstranitev letakov ter odpravo napake. "Primerno pa bi bilo tudi opravičilo," je še zapisal.

Ob tem je naslovnike opozoril, da je napaka letakov že ujela pozornost slovenskih medijev, da je takšna napaka izjemno uničujoča za ugled institucije pa tudi žaljiva do Slovenije. O zadevi je sicer obvestil tudi predsednico Evropskega parlamenta.