Parlamentarna komisija za preiskavo nakupov zaščitne opreme tudi uradno konstituirana

Namen komisije je ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in v času epidemije.

Z današnjim konstituiranjem je z delom začela parlamentarna preiskovalna komisije o nakupu zaščitne opreme. Predsednica komisijeAlenka Jeraj (SDS) je na seji predstavila namen, naloge in postopek dela preiskovalne komisije, ki pa delo nadaljuje za zaprtimi vrati, kjer se njeni člani dogovarjajo o delu. Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in v času epidemije. Komisija bo delo začela s preiskovalnimi dejanji, sledi izvajanje dokazov, v sklepni fazi pa bo predsednica pripravila poročilo, h kateremu bodo članice in člani lahko predlagali tudi dopolnila. Poročilo bo nato obravnaval tudi DZ, je pojasnila Jerajeva. Komisijo je DZ odredil 14. julija na predlog vladne koalicije, v njej pa bodo ugotavljali morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri nakupu zaščitne opreme in ukrepih za zajezitev covida-19 od 1. februarja letos. Odreditev preiskave o nabavah zaščitne opreme za epidemijo covida-19 sta sicer zahtevali tako koalicija kot opozicija. Ker pa je zakonodajno-pravna služba DZ ocenila, da DZ ne more ustanoviti dveh parlamentarnih komisij s tako sorodno vsebino, je bila ustanovljena le komisija na pobudo koalicije. Slednja je s svojo pobudo namreč za nekaj ur prehitela opozicijo, ki je preiskavo napovedala po razkritjih v medijih o domnevnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne in druge medicinske opreme. icon-expand