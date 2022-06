Parlamentarna preiskava: nezakonito financiranje ali zastraševanje 'nepravih'?

Predlog o sestavi in imenovanju preiskovalne komisije bo pripravila mandatno-volilna komisija DZ. Preiskovalno komisijo bo, kot so načelom dogovorjeni predlagatelji, vodila poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek , je dejala danes ob robu seje. Kot je poudarila, ima namreč nekaj izkušenj s področja medijev, 25 let je delala kot novinarka, pokrivala je tudi več preiskovalnih tem.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SD podprli sprožitev parlamentarne preiskave, ki bo sistematično zbirala dejstva, preučila odločitve in presodila o morebitni politični odgovornosti na omenjenem področju. Hkrati bo lahko tudi izpostavila pomanjkljivosti ureditve, ki omogoča izigravanje pravil, so poudarili.

Poleg tega naj bi preiskava po njenih navedbah razjasnila vse sume in okoliščine glede morebitnega vmešavanja v slovenske volitve iz tujine. V zadnjih letih se je v Sloveniji namreč okrepila vloga medijskih lastnikov iz Madžarske, ki so povezani z vladajočo madžarsko stranko Fidesz.

Po besedah Šetinc Pašek pri podjetju Telekom obstajajo sumi nezakonitega vplivanja političnih funkcionarjev na člane uprave in nadzornike, da so sklenili pogodbo o določitvi višine nadomestila za razširjanje televizijskih programov paketa MS TV v omrežje Telekoma, na tej podlagi pa so bila potem izplačana nadomestila družbi Nova TV24. Gre za sum, da za to konkretno pogodbo ni bilo ustrezne pravne podlage, prav tako naj ne bi bila ekonomsko utemeljena in sklenjena v poslovnem interesu družbe Telekom, je pojasnila.

Parlamentarna preiskava se bo osredotočila na vprašanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprav in nadzornike nekaterih večjih gospodarskih družb in podjetij v državni lasti ali z državnim deležem, in sicer Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola.

Po navedbah Levice bodo preiskovalno komisijo med drugim zanimale okoliščine pri financiranja poslovanja družb NovaTV24.si, Nova hiša, Nova Obzorja Založništvo in TVAdria in ali je pri tem prišlo do nezakonitega financiranja stranke SDS iz tujine. Za nemoteno delovanje Nove24TV, Demokracije in drugih medijev, povezanih s SDS, morajo denimo madžarski poslovni subjekti iz kroga Viktorja Orbana vanje vsako leto vložiti na milijone evrov, so menili.

V poslanski skupini Svoboda pa so spomnili, da je bila v prejšnjem mandatu DZ odrejena parlamentarna preiskava o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v NKBM s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb. Preiskava naj bi ugotovila tudi politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja SDS, vendar pa preiskovalna komisija ni sprejela končnega poročila.

V SDS so po drugi strani menili, da gre pri odreditvi preiskovalne komisije za zastraševanje "nepravih" medijev in posameznih direktorjev državnih podjetij. Izrazili so bojazen, da gre za napoved vsem novim in neodvisnim medijem, da jih bodo uničili, če ne bodo delali po nareku levo usmerjene politike in gospodarstva. Zahteva koalicije je v smislu lova na čarovnice, so ocenili.

V NSi so medtem izrazili upanje, da bo parlamentarna preiskava dosegla svoj namen in da bodo njene ugotovitve poštene. Želijo, da ne bo zlorabljena za prazne politične boje in da bo na koncu pripravljeno tudi ustrezno končno poročilo, ki bo odražalo dejansko stanje preiskovanega področja.