Parlamentarna preiskava v zadevi Kangler, sodelovanje večine strank vprašljivo

Državni zbor o odreditvi parlamentarne preiskave ni glasoval, saj jo mora na zahtevo državnega sveta odrediti v skladu z ustavo. Čeprav je zahteva Državnega sveta sprožila številne kritike zaradi domnevnega kršenja ustavnega načela delitve oblasti, pa DZ ni imel vzvodov, da preiskave ne bi odredil.

Državni svet je sicer zahtevo za preiskavo politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega pregona nekdanjega mariborskega župana in državnega svetnika Kanglerja, zahteval na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist. Po besedah državnega svetnika Marjana Maučcaje pri tem nedvomno prišlo do zlorab javnih funkcij za politično obračunavanje. Poleg tega pa je znanih še kar nekaj primerov, pri katerih je prišlo do zlorabe organov pregona, zato lahko preiskovalna komisija preiskavo razširi tudi nanje, je prepričan.

Nevladne stranke pozdravljajo parlamentarno preiskavo

Da gre v primeru Kangler le za vrh ledene gore, pod gladino pa je še kup primerov, ki kažejo, da so bile posameznikom v sodnih postopkih kršene človekove pravice, menijo tudi v SDS. Primer Kangler pa bo besedah Dejana Kaloha "še posebej štrli iz te policijsko-tožilske-sodne sprege". V SDS pozdravljajo preiskavo, saj verjamejo, da bo ugotovila širše stanje na področju pravosodja.

Med tistimi, ki se strinjajo z omenjeno preiskavo, so tudi poslanci NSi. Po besedah Blaža Pavlina se ne morejo sprenevedati, da v sodstvu ne prihaja do pritiskov. Primer Kangler vzbuja veliko skrb za spoštovanje človekovih pravic in za slovenski pravni red, meni poslanec. Kot je dejal, je naloga DZ, da pregleda in analizira primere, v katerih prihaja do procesnih napak.

Tudi v SNS pozdravljajo parlamentarno preiskavo, ki po besedah Zmaga Jelinčiča Plemenitega pomeni prelomnico v slovenskem političnem prostoru. Na preiskovalni komisiji pa po njegovi napovedi ne bodo govorili samo o Kanglerjevem primeru, ampak o "koruptivnosti sodstva, tožilstva in policije".

Koalicija in Levica o nedopustnosti preiskave

V koaliciji in Levici medtem opozarjajo, da je odreditev takšne preiskave nedopustna, pri čemer so se sklicevali tudi na mnenje zakonodajno-pravne službe. Ta je med drugim opozorila, da se lahko parlamentarna preiskava usmeri le na tiste nosilce javnih funkcij, ki so politično odgovorni državnemu zboru. Predmet parlamentarne preiskave pa ne sme posegati v izključne pristojnosti izvršilne in sodne veje oblasti.

V LMŠ imajo po besedah Tine Heferlezato resne dvome o dopustnosti takšne preiskave, saj grobo krši temeljno načelo pravnega sistema, načelo delitve oblasti. Odreditev preiskave je sicer neizogibna, je ugotovila poslanka in hkrati napovedala, da bodo v poslanski skupini LMŠ "opravili resen in kritičen razmislek, ali v takšni komisiji sploh želimo sodelovati".

Nad zahtevo so zaskrbljeni tudi v SD, kjer poudarjajo, da pri preiskovalni komisiji v zadevi Kangler ne bi šlo za zadevo javnega, pač pa "zadevo osebnega pomena". Poslanec SD Predrag Bakovićse je vprašal, kako bo DZ ugotavljal kršitev človekovih pravic v zadevi, ko pa nima vpogleda v sodne spise in celotne slike primera. "In tudi prav je, da je nima," je dodal.