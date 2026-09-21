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Slovenija

Parlamentarna večina umaknila razpravo o preiskavi afere Black Cube

Ljubljana, 21. 09. 2026 12.42 pred 54 minutami 2 min branja 38

Avtor:
STA Ne.M.
Državni zbor

Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki ju je zahtevala opozicija, z dnevnega reda seje DZ. Za umik, ki so ga predlagale koalicijske SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice, z izjemo predsednika DZ Zorana Stevanovića.

Za petek je bila na seji predvidena odreditev omenjenih parlamentarnih preiskav, ki jih DZ poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil.

A koalicija meni, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel maja. Referendum o uveljavitvi te novele bo 11. oktobra, odločitev volivcev pa bo "pomembna za nadaljnje odločanje na področju parlamentarnih preiskav", menijo.

Poslanec SDS Andrej Poglajen je v obrazložitvi na seji dodatno dejal, da njihov predlog ne pomeni, da preiskavi ne bosta odrejeni ali želijo pomesti stvari pod preprogo, pač pa želijo počakati na dokončno potrditev zakonodajnega okvirja na referendumu. Če bo zakon na referendumu potrjen, pa se obenem po njegovih besedah postavlja tudi vprašanje, zakaj bi uvedli komisiji po drugem zakonu kot vse ostale, ki bodo morebiti predlagane po uveljavitvi maja sprejete novele zakona o parlamentarni preiskavi.

Državni zbor
Državni zbor
FOTO: 24UR

S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi DZ ugotavljal, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja. Za razpravo o obeh aktih je v petek v DZ skupaj predvidenih osem ur, o predlogih pa DZ ne glasuje, ampak je za odreditev dovolj že seznanitev poslancev na plenarni seji.

Opozicija je bila v razpravi zelo kritična, saj meni, da gre koalicija predaleč in krši ustavo. Poslanka Svobode Lena Grgurevič je zaradi nespoštovanja ustave in zlorabe postopka napovedala kazenske ovadbe.

Ustava določa, da DZ mora odrediti parlamentarno preiskavo na zahtevo tretjine poslancev DZ. Pomen te ustavne določbe in odreditve parlamentarne preiskave brez odlašanja je pred dnevi izpostavilo tudi ustavno sodišče. Razveljavilo je namreč določbo zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da DZ ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo akta o odreditvi preiskave. Tak odlog ni vedno nujen, nepotrebno zavlačevanje pa bi poseglo v ustavno pravico DZ, da odredi parlamentarno preiskavo, meni sodišče.

Poslanec Poglajen je danes sicer dejal, da je ustavno sodišče ugotovilo, da je aktualni zakon o parlamentarni preiskavi neustaven in da bi preiskavi odredili na podlagi neustavnega zakona. A ustavno sodišče o drugih izpodbijanih členih še ni odločalo, tako ostale določbe ostajajo v veljavi.

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KOMENTARJI38

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B1964
21. 09. 2026 13.45
Pa kaj ste nori kaj se dogaja v Sloveniji en Janša nam bo komandiral to ne gre več to je bolano,jaz bom znorel od tega vsega,treba na ulice mi smo Slovenija ne Janša pa izrael
Odgovori
+1
1 0
street45
21. 09. 2026 13.45
Niso še uspeli zadost hitro uničit vsega dokaznega gradiva, so si vzeli še malo časa. Pač Trumpova doktrina prikrivanja... Prvo si prisvojiš vse organe na svojo stran potem pa delaš kar ti pač paše.
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0 0
Muki.
21. 09. 2026 13.44
Lena in Luka Mesec sta prihodnost Slovenije.
Odgovori
0 0
Desniprepad
21. 09. 2026 13.43
Zavestno kršenje ustave. Ki se bo končal očitno z ulico. Ker vidim moralnih in etični in pravnih načel ta koalicija ne premore niti do gležnjev.
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+1
1 0
JApajaDAja
21. 09. 2026 13.43
kakorkoli...black cube in geni-i je treba prežaklat do skeleta!
Odgovori
0 0
Wolfman
21. 09. 2026 13.42
Podobno kot Epstein fajli.
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
21. 09. 2026 13.41
Ja, drži, da imajo škarje in platno. Sam Šivilja jim manjka!?
Odgovori
-2
0 2
Mclaren
21. 09. 2026 13.39
No, s tem ste vse povedali. Desnuharji seveda.
Odgovori
+5
5 0
FrankCostello
21. 09. 2026 13.38
Koga se pa bojijo v koaliciji. To je kot imuniteta poslanca, če jo koristi, je velika verjetnost, da je kriv!
Odgovori
+2
3 1
biggie33
21. 09. 2026 13.34
Pohvala Stevanoviću, ki je držal besedo in ni glasoval proti umiku točke o parlamentarni preiskavi..
Odgovori
-2
1 3
Vrhovni poveljnik
21. 09. 2026 13.41
Ko so uskladili potek glasovanja in je bilo jasno, da bodo preprečili preiskavo največjega škandala v zgodovini Slovenije, saj imajo dovolj glasov, je pač potegnil še eno populistično potezo. Narodni izdajalci so na oblasti s prevaro.
Odgovori
+3
4 1
jank
21. 09. 2026 13.34
To pa dokazuje, da je afera Black Cube tako huda, da je Janša ne bo dopustil raziskati tako dolgo, dokler mu Matoz ne bo uničil vse močno obremenilne dokaze.
Odgovori
+13
14 1
FineFine
21. 09. 2026 13.34
Kaj je bolj pomembno? Kaj se je na sestankih govorilo (lopovščine)? Ali kdo je snemal (kao nezakonito)?
Odgovori
-1
1 2
OutlawJJ
21. 09. 2026 13.33
Kaj se je pa zgodilo z legalizacijo konoplje?
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1888402
21. 09. 2026 13.28
Prodali se cionistom. Domoljubni Janez od Slovencev nardil hlapce ...
Odgovori
+8
9 1
Slovenska pomlad
21. 09. 2026 13.26
Janšizem je pač kriminal
Odgovori
+9
14 5
JazAliTi
21. 09. 2026 13.38
Vontizem pa je kul.🤣
Odgovori
-2
0 2
Muki.
21. 09. 2026 13.24
Bravo Lena in Alenka Bratušek.
Odgovori
+0
3 3
Slavko Bablč
21. 09. 2026 13.25
Zelo zadovoljen.
Odgovori
+2
3 1
FineFine
21. 09. 2026 13.23
Pa saj bo preiskava, kaj bluzijo. Referendum bo, pa če bo ZA, bo itak potem več različnih preiskav - o Black Cube, o Gen-i, o Bratuškovih aneksih. Ne vem, v čem je problem?
Odgovori
-4
2 6
hansola
21. 09. 2026 13.33
Če bo ZA bo za vse drugo preiskava razen za Black Cube in karkoli z SDS, Resnico in ostalim izmečkom
Odgovori
+6
6 0
Pinokio
21. 09. 2026 13.21
Le kaj se bojijo?
Odgovori
+16
17 1
Mclaren
21. 09. 2026 13.39
Resnice.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
21. 09. 2026 13.21
Trikratno bomo moralui plačevati za gorivo, katerega smo Janševimi ukrepi plačevali 1 Eur za goriva! Me res želite prepričati, da Janez grosupelljski ni vedel, da ga boste morali kmalu preplačati. Pojutrišnjem bo že trikratno za nafto? Kaj to pomeni za tiste, ki imajo majhno plačo in se vozijoi na šiht v mesta!
Odgovori
+11
12 1
ImamLastnoMnenje
21. 09. 2026 13.15
Človek z osnovnošolsko izobrazbo ali z razumevanjem zakonodaje na osnovnošolskem nivoju pač ne more vedeti, kateri zakon je protiustaven....lahko je pa poslanec in o zakonodaji odloča, ker njegove intelektualne sposobnosti niso pomembne....za prodajanje telesa-roke za glasovanje in glasu za branje vnaprej od strankarskih služb napisanih pamfletov.
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+12
12 0
Vrhovni poveljnik
21. 09. 2026 13.45
V Black Cube koaliciji je neznanje prednost in in pogoj za članstvo. Janezs hoče 1000% podložne in ubogljive.
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+1
1 0
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