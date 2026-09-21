Parlamentarna večina umaknila razpravo o preiskavi afere Black Cube

Za petek je bila na seji predvidena odreditev omenjenih parlamentarnih preiskav, ki jih DZ poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil.

A koalicija meni, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel maja. Referendum o uveljavitvi te novele bo 11. oktobra, odločitev volivcev pa bo "pomembna za nadaljnje odločanje na področju parlamentarnih preiskav", menijo.

Poslanec SDS Andrej Poglajen je v obrazložitvi na seji dodatno dejal, da njihov predlog ne pomeni, da preiskavi ne bosta odrejeni ali želijo pomesti stvari pod preprogo, pač pa želijo počakati na dokončno potrditev zakonodajnega okvirja na referendumu. Če bo zakon na referendumu potrjen, pa se obenem po njegovih besedah postavlja tudi vprašanje, zakaj bi uvedli komisiji po drugem zakonu kot vse ostale, ki bodo morebiti predlagane po uveljavitvi maja sprejete novele zakona o parlamentarni preiskavi.