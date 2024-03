Parlamentarni odbor podprl novelo za razdelitev računalnikov

Danes obravnavano novelo zakona so na ministrstvu pripravili, ker se na ministrstvu zavedajo, da bi preveliko število hkrati oddanih vlog lahko ohromilo delovanje javnega štipendijskega sklada, je na seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pojasnila Stojmenova Duh.

Za izposojo računalniške opreme je bil vzpostavljen računalniški sklad, nad katerim bdi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Na podlagi prvotne novele je bilo upravičencev do računalniške opreme v računalniškem skladu približno 500.000.

V lani sprejeti noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti so na ministrstvu za digitalno preobrazbo predvideli nov ukrep za spodbujanje digitalne vključenosti za osebe, ki si same ne morejo oz. si zelo težko privoščijo nakup računalniške opreme - mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Kdo so upravičenci?

Predlog novele tako kot upravičence določa vse, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evra. Če bo še kaj opreme ostalo, se bo lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred.

Koalicijske poslanske skupine so danes predlagale dopolnilo, ki spreminja koncept dostopa do mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. "Možnost izposoje računalniške opreme tako ni več koncipirana kot pravica, temveč se dostop do mehanizma veže na ciljne skupine, ki se oblikujejo glede na zakonsko določena merila," so zapisali v obrazložitvi predlaganega dopolnila.

S tem dopolnilom, ki so ga člani odbora skupaj z drugimi koalicijskimi dopolnili na glasovanju sprejeli, so v precejšnji meri sledili mnenju zakonodajno-pravne službe, je pojasnila predstavnica te službe Barbara Gerečnik. Ob tem je izpostavila, da se z vloženimi dopolnili bistveno spreminja vsebino predloga zakona in sam koncept mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Jožef Horvat (NSi) je zato menil, da bi bilo treba sejo prekiniti in obravnavo te točke nadaljevati v prihodnjih dneh, da se lahko člani odbora podrobno seznanijo s spremembo koncepta mehanizma. Vendar so po krajši prekinitvi seje člani odbora kljub temu nadaljevali obravnavo.

Predlagano novelo so na glasovanju podprli koalicijski poslanci, proti so bili v opoziciji.

Po mnenju Horvata bi bilo treba celoten zakon zavreči. Zvonko Černač (SDS) pa je spomnil, da se z novelo odloča o razdelitvi več tisoč prenosnih računalnikov, ki že nekaj mesecev čakajo v skladišču in zaradi katerih so proti ministrici januarja vložili interpelacijo. Očitajo ji namreč, da je bil nakup negospodaren in nesmotrn. V SDS predlaganega zakona ne podpirajo, po Černačevih besedah tudi zato, "ker gre za kriminalni posel in ga ne moremo podpirati v nadaljevanju".

Od 13.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo za 6,5 milijona evrov, jih bo 2961 razdelilo šolam in zavodom, katerih ustanoviteljica je država, so konec februarja sporočili z ministrstva.

Člani odbora so na današnji seji prav tako podprli predlog zakona o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev, ki v slovenski pravni red prenaša evropski akt o digitalnih storitvah.

Predlog zakona med drugim določa, da je pristojni organ za izvajanje akta o digitalnih storitvah Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), ki bo koordinirala digitalne storitve in bo med drugim nadzirala spoštovanje izvajanja akta pri ponudnikih in podeljevala status zaupanja vrednih prijaviteljev, ki bodo opozarjali na nezakonite prakse na spletu.

Sprejeli so tudi dopolnila koalicijskih poslanskih skupin, s katerimi so naslovili več pripomb zakonodajno-pravne službe.

Predlaganega zakona medtem niso podprli v opoziciji, kjer menijo, da ta omejuje svobodo govora. Prav tako jih skrbi, da bi lahko prihajalo do izkoriščanja statusa zaupanja vrednih prijaviteljev.