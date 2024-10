Parlamentarno zaslišanje Marte Kos naj bi potekalo 6. ali 7. novembra

Vodje parlamentarnih odborov so danes popoldne na srečanju ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu pripravili dva predloga razporedov zaslišanj komisarskih kandidatov pred pristojnimi odbori, ki sta že pred tem zakrožila po spletu.

V skladu z enim od njiju bi Odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) kandidatko za evropsko komisarko za širitev EU Marto Kos zaslišal v sredo, 6. novembra, v skladu z drugo pa v četrtek, 7. novembra.

Poleg pristojnega odbora, v katerem so nadomestni člani tudi slovenski evroposlanci Milan Zver (EPP/SDS), Matej Tonin (EPP/NSi), Matjaž Nemec (S&D/SD), Marjan Šarec (Renew/Svoboda) in Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna), bodo kot povabljeni na zaslišanju sodelovali še odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), odbor za ustavne zadeve (Afco) in pododbor Afeta, pristojen za človekove pravice (Droi).