Začenja se obnova Parmove ulice v Ljubljani

V ponedeljek bo stekla obnova Parmove ulice v Ljubljani, ki Bežigrad povezuje s centrom mesta. Dela na močno načeti in prometno obremenjeni ulici bodo potekala 360 dni, dostop do objektov na njej pa bo ves čas omogočen, obljubljajo na občini. Parmova bo sicer tudi edini dostop do načrtovane soseske z več sto stanovanji.

Mestni avtobusi na liniji 14 bodo vozili po spremenjeni trasi.

Parmovo ulico v Ljubljani, eno bolj obremenjenih prometnih žil v severnem delu mesta, čaka temeljita prenova. Dela bodo stekla v ponedeljek in trajala skoraj natanko leto dni (360 dni). Projekt bo potekal v več etapah, sprijazniti pa se bo treba tudi z zaporami, obvozi in zastoji, ob tem pa na Mestni občini Ljubljana (MOL) zagotavljajo, da bo dostop do objektov na Parmovi ves čas omogočen. Severni del Parmove čez poletje zaprt

Obvoz bo po Samovi ulici in Dunajski cesti. FOTO: MOL

Od ponedeljka pa vse do konca septembra bo zaprt severni del ulice ne odseku med Drenikovo ulico in ulico Bežigrad. Obvoz bo urejen po Samovi ulici in Dunajski cesti. Po dokončanju severnega odseka se bodo delavci selili na južni del Parmove od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice. Na občini voznikom svetujejo, naj informacije o mobilnosti in zaporah cest spremljajo na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo, poti po mestu pa lahko načrtujejo tudi s pomočjo klepetalnega robota Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger. Nova podoba dotrajane ulice

Parmova ulica FOTO: Miro Majcen

Sprva so načrtovali zgolj preplastitev ceste, nato pa projekt razširili, tako da zdaj obsega tudi širitev površin za pešce in kolesarje ter obnovo celotne komunalne infrastrukture. To pa je projekt podražilo za več kot dva milijona evrov na slabega 3,6 milijona brez DDV, pojasnjujejo na občini, ki bo prevzela večino finančnega bremena. 308 tisoč evrov bo prispevala Energetika Ljubljana, 365 tisoč (oboje brez DDV) pa VO-KA Snaga. 380.000 evrov je sofinanciranja (85 odstotkov iz kohezijskih sredstev in 15 odstotkov iz državnega proračuna). Izvajalec del je krška družba Kostek.

Parmova ulica, ki Bežigrad povezuje s centrom Ljubljane, bo dobila novo podobo. FOTO: Miro Majcen

Na občini napovedujejo, da bodo v okviru rekonstrukcije Parmove ulice vozišče, kolesarski pas in pločnik v celoti prilagajali obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na uvoze do posameznih individualnih ali javnih objektov ter ulic, ki se priključujejo na Parmovo ulico. Za rušenje ni predvidena nobena stavba. Kolesarska steza bo potekala brez dvigov in spustov, na odseku od Ulice Bežigrad do Kurilniške ulice pa so v načrtu tudi ukrepi za umirjanje prometa ter urejeno vzdolžno parkiranje z zelenimi otoki. Križišče Parmove ulice z ulico Bežigrad naj bi bilo semaforizirano, na novo urejeni naj bi bili pločniki in javna razsvetljava. Ko bo končana Parmova ulica, sledi obnova prav tako prometno zelo obremenjene ulice Bežigrad, ki pelje do Dunajske ceste.

Območje, kjer bo zraslo novo stanovanjsko naselje. FOTO: Miro Majcen