Partija šaha z Lauro Unuk za hitrejše okrevanje

Včasih življenje ni videti kot igra, a prav v takšnih trenutkih je lahko igra življenje. To je današnja lekcija iz rehabilitacijskega centra Soča. Tam se zdravi Eman, mlad fant, ki je tudi navdušen šahist, tekmuje tudi na turnirjih. Ko pa je zdravnikom povedal, da še ni imel priložnosti igrati s kakšnim res vrhunskim mojstrom, so mu pripravili presenečenje. Nasproti mu je sedla najboljša slovenska šahistka Laura Unuk. Tole je bil dvoboj, ki je vse spomnil, zakaj je šah kraljevska igra. Igra, ki prav zares lahko spreminja življenja.