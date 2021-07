Partnerji MFRR o 'zaskrbljujočem nazadovanju svobode medijev v Sloveniji'

Poročilo z naslovom Nazadovanje svobode medijev v Sloveniji pod trenutno vlado Janeza Janše je bilo objavljeno v sredo, 30. junija, dan pred začetkom slovenskega predsedovanja Svetu EU. Pripravili so ga po dvotedenski virtualni misiji za ugotavljanje dejstev, ki so jo konec maja in v začetku junija izvedli partnerji MFRR in druge organizacije za svobodo medijev, srečali pa so se z različnimi sogovorniki iz medijskih krogov v Sloveniji.

Misijo sta vodili Evropska zveza novinarjev (EFJ) in Mednarodni inštitut za tisk (IPI) v partnerstvu z Društvom novinarjev Slovenije (DNS). Sodelovale so še partnerske organizacije Člen 19 (Article 19), Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Neomejeni svobodni tisk (FPU) ter Balkanski in kavkaški observatorij Transeuropa (OBCT), pridružili pa so se tudi predstavniki drugih organizacij za svobodo medijev.

Moderatorka bo direktorica Evropske zveze novinarjev Renate Schroeder, sodelovali pa bodo tudi Jamie Wiseman, sodelavec za področje zagovorništva z Mednarodnega inštituta za tisk, Laurens Hueting, sodelavec za področje zagovorništva z Evropskega centra za svobodo tiska in medijev, ter Tim Schoot Uiterkamp, višji sodelavec za znanje in kakovost (Neomejeni svobodni tisk).

Kot smo poročali, so partnerji pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) v začetku meseca v Sloveniji izvedli "virtualno misijo". Ob tem so ugotovili, da je medijska svoboda v Sloveniji vse bolj ogrožena, saj vlada sistematično spodkopava kritične medije. V poročilu so opozorili predvsem na pritiske na Slovensko tiskovno agencijo in prizadevanje vlade za okrepitev nadzora nad mediji.