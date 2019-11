Partnerji pred srečanjem s Šarcem v upanju na dobro kosilo in pogovor o prihodnosti

Koalicijski partnerji so bili pred srečanjem pri premierju Marjanu Šarcu, ki jih je povabil na kosilo, skromni z izjavami in tudi pričakovanji. Povedali so, da si želijo oz. upajo predvsem na dobro kosilo, pogovor o prihodnosti in nadaljnjem delu.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je ob prihodu v vladne prostore, v katerih jih Šarec gosti na kosilu, dejala, da si želi predvsem "najprej eno dobro kosilo in iskren pogovor o prihodnosti''. "Upam, da so dobro skuhali,"je ob prihodu na kosilo glede pričakovanj dejal tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Predsednik SDDejan Židan je zatrdil, da danes"ne bo ne discipliniranja ne soljenja pameti drug drugemu, ampak samo utrjevanje temeljev, da gremo po skupni poti kot tovariši naprej". Jelinčič obljublja potrebno večino za potrditev proračuna O tem, kakšna bo skupna pot in kako bodo utrdili temelje, bomo po Židanovih navedbah izvedeli po današnjem srečanju. Želja SD je, da temelje utrdijo in gredo skupaj naprej. S temi besedami je odgovoril na vprašanje pogovora o nadaljnjem delu manjšinske vlade in sodelovanju s prvakom SNS Zmagom Jelinčičem, ki obljublja tudi potrebno večino za potrditev proračuna. Šarec je koalicijske partnerje povabil na kosilo. FOTO: Damjan Žibert Na vprašanje, ali bodo poslanci SD enotni pri glasovanju o proračunu, ki bo predvidoma v četrtek, pa je Židan odgovoril s trditvijo, da njihovi poslanci nikoli niso bili razlog za to, da je koalicija na trenutke šibka. Po njegovih navedbah so tisti, ki vedo, da je politika tek na dolge proge, "in ne solo akcije do prve ankete". Prvak DeSUS Karl Erjavec se je ob prihodu na srečanje medijem izognil. Koalicijski partnerji so sicer Šarčevo povabilo na kosilo v minulih dneh pozdravili, saj da so takšna srečanja v aktualnem vladnem mandatu manjkala. Pričakovati je, da bodo predsedniki koalicijskih strank, ki v DZ same nimajo večine, danes med drugim poskušali strniti vrste pred glasovanjem o proračunskih dokumentih. Vložena dopolnila k slednjim so zadnje dni povzročila precej napetosti.