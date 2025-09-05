Pas hitre ceste od ponedeljka le za tovornjakarje in avtobuse

Po prometnem kaosu na Fernetičih, zaradi katerega so avtoprevozniki grozili z zaprtjem avtocest, bo v ponedeljek začel veljati spremenjen prometni režim na vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo. Tovornjakarji in avtobusi bodo tako dobili vozni pas hitre ceste med Nanosom in Vipavo proti dolini le zase, osebni vozniki pa se bodo na ta odsek hitre ceste lahko vrnili šele čez osemdeset dni.