Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Pas hitre ceste od ponedeljka le za tovornjakarje in avtobuse

Vipava, 05. 09. 2025 19.57 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
4

Po prometnem kaosu na Fernetičih, zaradi katerega so avtoprevozniki grozili z zaprtjem avtocest, bo v ponedeljek začel veljati spremenjen prometni režim na vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo. Tovornjakarji in avtobusi bodo tako dobili vozni pas hitre ceste med Nanosom in Vipavo proti dolini le zase, osebni vozniki pa se bodo na ta odsek hitre ceste lahko vrnili šele čez osemdeset dni.

vipavska hitra cesta rebernice fernetiči promet zastoji
SORODNI ČLANKI

'Italijani nam ne pomagajo, mogoče celo malo nagajajo'

Zastoji na Fernetičih: rešitev dvosmerni promet proti Razdrtemu?

Zastoji na Fernetičih: sestanek ni prinesel takojšnje rešitve

Prometni kolaps pred mejo z Italijo: župani zahtevajo ukrepanje

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
06. 09. 2025 18.28
A bi se dalo kakšno helikoptersko linijo odprt ne bi bilo take gužve,manj nesreč vsi srečni in zadovolni
ODGOVORI
0 0
Mihael12
06. 09. 2025 10.15
+1
Pa razumi če moreš!
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
05. 09. 2025 21.58
-1
To je bilo treba še prej pripraviti, sicer je pa precej v redu videti.
ODGOVORI
1 2
brezveze13
05. 09. 2025 20.04
+1
in da so lahko veleumi to storili je bilo potrebno malo manj kot državni udar, le kje je pamet darsa samo na vinete mislijo
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256