Najprej poskrbite za varnost otroka v avtu: 'Red je vedno pas pripet'

Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa se trenutno šolanje izvaja na daljavo, vrtci pa so prav tako odprti le za nujne primere. Novonastalim razmeram se je prilagodil tudi projekt Pasavček, ki učitelje, vzgojitelje in starše poziva k uporabi spletnih vsebin, ki jih je AVP pripravil že v času prvega vala epidemije. Kot pravijo so v njihovi spleti učilnici "vsebine prilagojene otrokom, vključujejo pa tudi informacije in predstavitev za starše, naloge za učence ter video gradiva".