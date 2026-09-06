Pasji junaki na kmetiji

Dolina Tople na Koroškem, pa je bila v znamenju psov. Na kmetiji Kordež, so pripravili dogodek imenovan Junaki na kmetiji. Predstavili so športne in ovčarske pse, in to v poslušnosti, agilityju, reševanju, sledenju in delu z drobnico na pašniku. Največ zanimanja so poželi prav avstralski kelpiji, psi, ki že več let pasejo živino na kmetiji.