Psički pod carinskim nadzorom, a Zavetišču Horjul ne bo treba plačati davka

V uredništvu smo prejeli informacijo, da naj bi Zavetišče Horjul, ki je prevzelo skrb za 15 mladičev, potem ko so jih policisti zasegli na meji, moralo plačati davek. Za pojasnila smo se obrnili na Finančno upravo, kjer so nam zagotovili, da zavetišče v tem primeru ne bo zavezano za plačilo kakršnihkoli davkov oz dajatev.

So pa na Fursu pojasnili, da glede na sum, da so bili psički v Slovenijo oz. v EU vneseni iz tretje države, so do razjasnitve vseh okoliščin formalno tudi pod carinskim nadzorom, ki ga opravlja v Sloveniji Finančna uprava. Pasji mladiči so bili namreč odvzeti držaljavnu Ukrajine, ki zanje ni imel urejenega carinskega statusa in potrebnih dokumentov.

Nadalje pojasnjujejo, da zato, da se bosta status in dokumentacija za pse lahko ustrezno uredila in kasnejši prejemniki teh psov ne bodo imeli nevšečnosti, bo v primeru, da se dejansko izkaže, da so prišli v Slovenijo iz tretje države, treba izpeljati tudi carinske formalnosti, ki jih bo uredila Finančna uprava.

Ob tem še dodajajo, da se z nadzori in zasegi nedovoljenega blaga iz tretjih držav borijo proti nezakonitim vnosom blaga (tudi živali) v Slovenijo. "Gre za pomembno nalogo, saj se na ta način preprečuje tudi širjenje in vnos morebitnih bolezni v našo državo. Slednje potrjuje tudi konkretni primer nesrečnih psičkov," poudarjajo.

Vse pa pozivajo, naj ne nasedajo goljufom in ne kupujejo živali iz tretjih držav prek spleta, saj na ta način ogrožajo tako varnost in zdravje živali kot tudi svoje zdravje in zdravje celotne družbe.