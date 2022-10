Pasolinijevi skrivni ognji razgreli dogajanje na čezmejnem festivalu plesa

Fotograf Aljoša Kravanja je obiskal nacionalno premiero predstave Pasolinijevi skrvni ognji in v svoj objektiv ujel vrhunsko plesno dogajanje na odru.

Od 12. do 16. oktobra v Gorici in Novi Gorici poteka plesni festival Visavì Gorizia, prvi mednarodni čezmejni festival sodobnega plesa, ki ga društvo Artisti Associati organizira v sodelovanju z občinami Gorica, Krmin in Gradišče. Mednarodno partnerstvo vključuje SNG Nova Gorica in mrežo plesnih društev Pan Adria (Slovenija, Hrvaška, Italija).

Posebnost plesnega festivala Visavì Gorizia je njegova čezmejna razsežnosti. Naslov Evropske prestolnice kulture 2025, ki ga je Nova Gorica z Gorico pridobila s skupno kandidaturo, predstavlja skupni cilj za rast in razvoj. Festival bo k temu cilju prispeval tako, da bo dodatno krepil sodelovanje in spodbujal kroženje občinstva. Festival so prvič organizirali leta 2020.

Kot so zapisali organizatorji dogodka, je projekt skupaj s samo tremi drugimi projekti po vsej Italiji od italijanskega ministrstva za kulturo prejel prestižno priznanje posebnega projekta na področju plesa, obstoj v prihodnosti pa zagotavlja tudi podpora dežele Furlanija Julijska krajina in fundacije CaRiGo ter vrste javnih in zasebnih partnerjev.

Umetniški vodja festivala je Walter Mramor, ki je leta 1987 v Gorici ustanovil družbo A.ArtistiAssociati, ki se ukvarja - med drugim - s promocijo plesa na ozemlju regije.