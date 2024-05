Pašta fešta: bodo v Ajdovščini letos skuhali tono testenin?

OGLAS

Po lanski ediciji Pašta Fešte, ki je na Lavričev trg privabila več tisočglavo množico in postregla s preko 700 kilogrami testenin, organizatorja – Mlinotest in Društvo ljubiteljev pašte – letos obljubljata še večjo, še boljšo, še bolj slastno Pašta Fešto! Obiskovalci bodo na festivali lahko ajdovsko pašto izpod rok Masterchefov in Michelinovih kuharskih šefov okušali v preko 20 različnih jedeh ter navijali za najboljšo osnovnošolsko ekipo v tekmovanju Mlinochef#3.

Še večja in še boljša, s širšo ponudbo in več vsebinami: festivalsko dogajanje se bo iz glavnega trga razširilo še na sosednje ulice in trge; stojnic, na katerih bodo obiskovalci lahko poskusili številne gurmanske jedi s pašto, bo v primerjavi z lanskim letom kar dvakrat več, skupno pa obljubljajo preko 1000 kg skuhanih testenin! Bogata bo tudi ponudba vinarjev ter malih lokalnih pivovarjev.

Obrazi Masterchefa kot so Mojmir Šiftar in Sara Rutar ter Karim Merdjadi, ki bo poskrbel za sladkanje; svetovni podprvak v kuhanju testenin Matjaž Cotič, vrhunska mojstrica Julijana Krapež, kuharji iz Bistro Štorja in iz Gostilne Krhne... ter veliko drugih imen iz Vipavske doline in okolice bodo od 11. ure dalje na ajdovskem trgu svoje inovativne recepte pripravljali kar pred očmi obiskovalcev. Na Pašta Fešti bo z vrhunsko pašto obiskovalcem postregel tudi nosilec Michelinovih zvezdic Jorg Zupan in kot glavni gost in hkrati predsednik strokovne žirije za tekmovanje Mlinochef Igor Jagodic, chef restavracije Strelec.

Festival testenin pa bo tudi letos prizorišče finalnega tekmovanja osnovnošolskih ekip za naziv Mlinochef , ki se bo odvijalo na odru Pašta Fešte. V predtekmovanjih, ki so potekala v aprilu in maju, so organizatorji na podlagi ocen strokovne komisije izbrali tri finaliste: ekipa Šturski Gurmanki iz OŠ Šturje, Petra in Karolina iz OŠ Sečovlje ter ekipa Vogrinki iz OŠ Ivana Roba Šempeter. Četrto ekipo, ki se uvrsti v finale, pa je izbralo občinstvo na družabnih omrežjih Mlinotest: tudi četrta ekipa – Pomladni Šturki – prihaja iz OŠ Šturje. Preko tekmovanja Mlinochef želijo organizatorji med mladimi graditi zavest o kvalitetni pripravi hrane in preko zdrave tekmovalnosti spodbujati kulinarično ustvarjalnost.

Vsekakor pa Pašta Fešta obljublja tudi obilico zabave! Dogajanje na festivalu bo na izviren in hudomušen način povezoval Iztok Gustinčič, za dobro glasbo prek celotnega dneva pa bo v ritmu rock and rolla na harmoniko poskrbela skupina Ne joči pevec, ki na noge spravi čisto vse generacije. Tudi za najmlajše bo poskrbljeno!

