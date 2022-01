Pasti nakupa e-vinjete: preverite podatke in ne odlašajte do zadnjega

Cestninske nalepke se po 13 letih poslavljajo, letne bodo v uporabi le še do konca tega meseca, ko poteče veljavnost lanskim. Za razliko od teh elektronske vinjete, ki so jih nadomestile, veljajo eno leto od datuma nakupa, zato nameravajo številni vozniki odlašati do zadnjega. Kar pa ni najboljša ideja, opozarjajo na Darsu.

icon-expand E-vinjeta z začetkom veljavnosti 1. februarja 2022 bo veljala do vključno 1. februarja 2023. FOTO: Damjan Žibert

Vse vrste vinjet je namreč mogoče kupiti največ 30 dni pred dnevom veljavnosti, ki ga uporabnik izbere ob nakupu, pojasnjujejo. "To pomeni, da je že zdaj mogoče kupiti letno e-vinjeto, ki začne veljati 1. februarja 2022. Uporabnikom svetujemo, naj e-vinjeto (z začetkom veljavnosti 1. februarja 2022) kupijo čim prej, saj izkušnje prvega meseca prodaje kažejo, da so ob nakupih pogoste napake pri navedbi podatkov o registrski številki," opozarjajo. Registrsko številko je treba vnesti brez presledkov, pomišljajev ali kakršnihkoli drugih znakov, na primer: LJ03SAZ, NMAN195, KPRK403. Napake je do začetka veljavnosti e-vinjete še možno popraviti, kasneje pa ne več. Prav tako lahko uporabniki pred začetkom veljavnosti e-vinjete odstopijo od nakupa, pri čemer so upravičeni do vračila celotne kupnine, pozneje pa ne več. In še: s predčasnim nakupom preko spleta ali na prodajnih mestih se bodo izognili čakalnim vrstam, ki jih lahko pričakujemo proti koncu meseca.

Opozorilo Darsa: "Ob spletnem nakupu e-vinjete naj bodo uporabniki posebej pozorni pri vnosu registrske številke vozila, cestninskega razreda in začetka veljavnosti e-vinjete. Na prodajnem mestu pa naj te podatke, ki so jih narekovali prodajalcu, preverijo, preden podpišejo potrdilo o pravilnosti podatkov, saj s tem podpisom odgovornost za pravilnost podatkov prevzamejo nase. Samo če se e-vinjeta nanaša na pravilno registrsko številko in cestninski razred ter je ob vstopu na avtocesto veljavna, se šteje, da je cestnina plačana."

Za pravne osebe, ki potrebujejo večje število e-vinjet za svoj vozni park, pa na Darsu predlagajo še eno možnost nakupa, in sicer na podlagi izdelave ponudbe v spletni trgovini in nakazila kupnine na transakcijski račun družbe DARS. V tem primeru je treba e-vinjete naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. "Ključno je, da ponudbo za e-vinjete izdelajo in plačajo pravočasno ter da pri plačilu navedejo pravilen sklic in znesek – v nasprotnem primeru se vinjete ne bodo kreirale samodejno oziroma se sploh ne bodo kreirale," dodajajo opozorilo. V primeru plačila s plačilno ali kreditno kartico pa je možno določiti, da e-vinjeta začne veljati takoj po opravljenem nakupu. Uporabnikom, ki prek spletne trgovine kupujejo e-vinjete za podjetja, poleg tega svetujejo, naj nakup opravijo kot registrirani in ne anonimni uporabniki, saj jim bodo samo tako lahko izdali račun v skladu z Zakonom o DDV.

Uporabniki se lahko za pomoč obrnejo na klicni center za cestninjenje na telefonsko številko (0)1 518 8 350 ali na elektronski naslov evinjete@dars.si 24 ur na dan in vse dni v letu.

Ob prodaji vozila lahko zahtevate povračilo neizkoriščene vrednosti e-vinjete, a le v primeru, da novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko. Če se lahko registrska tablica vozila prenese na drugo vozilo, velja e-vinjeta tudi za to vozilo, če je vozilo uvrščeno v isti cestninski razred. V nasprotnem primeru je treba za novo vozilo kupiti tudi ustrezno e-vinjeto.