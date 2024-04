Pastir za tri mesece?

Ste siti sitnih šefov, monotonega delovnika in sive pisarne? Iščete spremembo? Aleksander Pozvek je našel delo na svežem zraku, brez navzočnosti šefa in s prav simpatičnimi sodelavkami in sodelavci. Agrarna skupnost Srednja vas Bohinj išče pastirico ali pastirja za čuvanje goveda. Plača pa: 45 evrov na dan.