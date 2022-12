Pater Rupnik obtožen zlorab redovnic, a kazenskega pregona ne bo

Kot je prvi poročal spletni portal Silere non possum, ki se ukvarja z razkrivanjem spolnih in drugih zlorab znotraj rimokatoliške cerkve, so bile obtožbe zoper patra Marka Ivana Rupnika vložene leta 2021.

Obtožbe segajo v zgodnja 90. leta prejšnjega stoletja, žrtve pa naj bi bile redovnice ljubljanske skupnosti Loyola, ki ga obtožujejo psihične in spolne zlorabe, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Dikasterij za nauk vere (DDF) v Vatikanu je potrdil, da je prejel pritožbo zoper Rupnika tudi glede njegovega načina opravljanja službe, pri čemer sicer ni šlo za mladoletne osebe.

Prve obtožbe proti jezuitu so bile izrečene že leta 1995, ko je ena od redovnic poročala, da je trpela "psihično, fizično in duhovno zlorabo", še poroča omenjeni portal.

Preiskava je pokazala, da je primer zastaral

Kot so sporočili iz dikasterija, je bila v zvezi s tem uvedena "preliminarna preiskava". V sporočilu za javnost Družbe Jezusove iz 2. decembra letos, ki ga je objavil portal Silere non possum, je pojasnjeno, da so takoj ustanovili preiskovalno skupino ter k pričanju povabili različne ljudi. Končno poročilo so predložili dikasteriju.

Po preučitvi rezultatov je ta ugotovil, da so očitana kazniva dejanja zastarala, zato je primer v začetku letošnjega oktobra zaključil.

Vatikan je Rupniku prepovedal nekatere dejavnosti

V času preiskave, ki jo je vodil pomožni rimski škof Daniele Libanori, so bili v Vatikanu zoper Rupnika izrečeni različni ukrepi, kot je prepoved opravljanja spovedi, duhovnega vodenja in opravljanja duhovnih vaj. Prepovedano mu je bilo tudi javno delovanje brez dovoljenja krajevnega predstojnika.

Vsi ti ukrepi veljajo še danes, še piše v sporočilu za javnost. "Družba Jezusova jemlje resno vsako pritožbo proti enemu od svojih članov. Naše poslanstvo je tudi poslanstvo sprave. In želimo odkrito sprejeti vse in vsakogar," so še pripisali.

Slovenski jezuiti so obveščeni in čakajo na več informacij iz Rima

Iz Slovenske škofovske konference so za 24ur.com sporočili, da z zadevo niso seznanjeni, predstojnik slovenskih jezuitov p. Miran Žvanut pa nam je sporočil, da je o primeru obveščen. "Ker p. Marko Rupnik že več kot 20 let živi izven Slovenije, je zanj odgovoren delegat mednarodnih jezuitskih hiš v Rimu. Preiskava je v postopku in v naslednjih dneh ali tednih pričakujemo o tem več informacij iz Rima," je sporočil.

Pater Rupnik je sicer znan sakralni umetnik. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado za mozaično poslikavo papeževe kapele Odrešenikove matere v Vatikanu. Ob jubileju usmiljenja, ki ga je leta 2016 razglasil papež Frančišek, pa je ustvaril znak oz. logotip, ki prikazuje Jezusa oz. Boga, ki nosi izgubljenega človeka Adama na svojih ramenih. Trenutno je njegovo delo osredotočeno na brazilski So Paulo, kjer v nacionalnem svetišču Aparecida končujejo fasade z mozaiki.