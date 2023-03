Pater Rupnik kljub prepovedi somaševal, nato so se vsi zavili v molk

Po tem, ko je pater Rupnik, kot je poročal eden od italijanskih časnikov, kljub prepovedi zaradi obtožb o spolnih zlorabah v nedeljo somaševal v rimski baziliki, pa te dni iz pristojnih institucij v Sloveniji in Italiji le molk, tišina in prenašanje odgovornosti. Niti Jezuiti v Sloveniji, Slovenska škofovska konferenca in niti pristojni v Rimu ne odgovarjajo, zakaj je patru Rupniku dovoljeno somaševati in morda s tem tudi kršiti prepovedi. "To, da ima nekdo takšno moč, je krivično tudi do žrtev, ki se zdaj lahko počutijo še bolj nemočne in neuslišane," je prepričana družinska terapevtka.