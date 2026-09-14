Janez Janša se je srečal s patriarhom Porfirijem

Med pogovorom, v katerem je sodeloval tudi škof Kiril iz Buenos Airesa ter Južne in Srednje Amerike, upravitelj zagrebško-ljubljanske škofije, so razpravljali o položaju pravoslavne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki iz leta v leto številčno narašča, je sporočila Srbska pravoslavna cerkev. Na srečanju so poudarili, da so 'medsebojno spoštovanje, razumevanje in kultura dialoga pomembni predpogoji za ohranjanje miru in družbenega sobivanja.'

Patriarh Porfirije in premier Janez Janša sta posebno pozornost namenila potrebi po krepitvi dialoga med državnimi institucijami in verskimi skupnostmi, ki imajo potencial prispevati k izgradnji družbe, v kateri se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, verska svoboda in pravica vsake skupnosti, da svobodno živi in izpolnjuje svoje poslanstvo v skladu z zakonom, poroča Politika.rs.