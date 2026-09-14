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Slovenija

Janez Janša se je srečal s patriarhom Porfirijem

Ljubljana, 14. 09. 2026 19.43 pred 23 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Patriarh Porfirije

Predsednik vlade Janez Janša se je v Ljubljani sestal s patriarhom Porfirijem. Pogovarjala sta se o položaju pravoslavne skupnosti v Sloveniji.

Med pogovorom, v katerem je sodeloval tudi škof Kiril iz Buenos Airesa ter Južne in Srednje Amerike, upravitelj zagrebško-ljubljanske škofije, so razpravljali o položaju pravoslavne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki iz leta v leto številčno narašča, je sporočila Srbska pravoslavna cerkev. Na srečanju so poudarili, da so 'medsebojno spoštovanje, razumevanje in kultura dialoga pomembni predpogoji za ohranjanje miru in družbenega sobivanja.'

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Patriarh Porfirije in premier Janez Janša sta posebno pozornost namenila potrebi po krepitvi dialoga med državnimi institucijami in verskimi skupnostmi, ki imajo potencial prispevati k izgradnji družbe, v kateri se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka, verska svoboda in pravica vsake skupnosti, da svobodno živi in izpolnjuje svoje poslanstvo v skladu z zakonom, poroča Politika.rs.

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Patriarh Porfirije je dejal, da je Slovenija najboljši primer uspešnega sodelovanja, kar dokazuje tudi praznovanje devetdesete obletnice cerkve svetih Cirila in Metoda Srbske pravoslavne cerkve v njeni prestolnici.

janez janša porfirije

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KOMENTARJI3

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niktalop
14. 09. 2026 20.13
Janši je prišel poročat kako je bilo na pogrebu vojnega zločinca Ratka Mladiča in ga okaral ker se pogreba ni udeležil predsednik državnega zbora Slovenije Zoran Stevanović.
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0 0
rogla
14. 09. 2026 20.08
Izdajalec na vseh področjih!
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-1
0 1
AlexReal
14. 09. 2026 19.57
Lepo bi bilo, če bi se kdo pogovarjal še o slabem položaju upokojencev.
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