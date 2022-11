Patrik Greblo neuspešen s pritožbo na ustavno sodišče

Ustavno sodišče je ocenilo, da pritožba ni izpolnjevala pogojev 55. b člena Zakona o ustavnem sodišču. Poleg tega, da ni izpolnjevala splošnih pogojev iz prvega odstavka člena, ni izpolnjevala niti pogojev iz prve alineje drugega odstavka, ki dovoljuje pritožbe v primeru kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki imajo hujše posledice za pritožnika. Senat ustavnega sodišča, ki so ga sestavljali Špela Mežnar, Matej Accetto in Rok Čeferin, je odločitev sprejel soglasno.

Županski kandidat Patrik Greblo in kandidati Liste Zavedno Koper so trdili, da jim je bila s sklepi občinske volilne komisije in zatem s sodbami upravnega sodišča neupravičeno kršena pasivna volilna pravica in da v postopku potrjevanja kandidatur niso ravnali v nasprotju z zakoni.