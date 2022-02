'Presenečena sem, da je človek takšnega kova, nekdanji specialec, tako občutljiv na kritike'

Pavel Gantar je z zapisom na tviterju prizadel Antona Olaja , ki je ovadbo proti nekdanjemu poslancu podal kot državljan. Gantar napoveduje pritožbo. "Nikoli ne smemo nosilcev oblasti zaščititi pred kritiko. Vedno pred nasiljem in groznjami," pravi pravnik Miha Sepec . "Ker potem, ko to izgubimo, ne živimo v demokraciji, ampak v avtokratični družbi, kjer si ne upamo nič povedati," opozarja.

Nataša Pirc Musar , ki zastopa Gantarja, pravi, da za takšno globo in prekršek ni pravne podlage. Kot je povedala, je Olaj zgrešil, ker je pisal, kot da je užaljen on osebno, čeprav ga Gantar ni nikoli omenjal. "Presenečena pa sem, da človek takšnega kova, ki je bil tudi nekdanji specialec, tako občutljivo prenaša kritiko organa, ki ga vodi. Gantar ni rekel nič žaljivega," je povedala.

Pirc Musarjevo preseneča tudi, da "Olaj preganja tiste, ki mu po njegovem, povzročajo strah in prizadetost, ne pove pa javnosti enkrat jasno in glasno, kako je bilo mogoče, da je policija uporabila povsem nezakonit ukrep – namreč, da je bil vodnemu topu primešan solzilec. Tega odgovora do danes še nismo prejeli."

Gantarjeva zastopnica je prepričana, da gre za zastraševanje in poskus zamejevanja svobode govora. "Policijski postaji smo napovedali, da bomo vložili zahtevo za sodno varstvo, kar pomeni, da mora sedaj policija obrazložiti prekrškovno odločbo." Prepričana je, da bo zadeva padla. "Resničnih dejstev ni potrebno dokazovat v postopku, ta ne morejo povzročati občutek strahu, predvsem pa je Olaj zgrešil pri kvalifikaciji prekrškovnega dejanja. Člen, ki ga je uporabil, je popolnoma neustrezen."

Povedala je, da bo sodišče odločalo o tem, ali je pri tako splošni opazki, ki jo je podal Gantar, lahko prizadet posameznik, ob tem pa je prepričana, da bo odgovor 'ne'. "Presojali bodo tudi strogost besed, ki jih je izrekel, ampak gre za legitimno kritiko organa, ki ga Olaj vodi. Vsak tak organ more tako kritiko prenašat, predvsem pa, če so opazke, ki so letele na račun policije resnične, sem prepričana, da bo to prepoznalo tudi sodišče," je še dejala Pirc Musarjeva.