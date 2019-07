Na UKC prispelo sedem prijav, novi direktor bo znan že v četrtek

Svet UKC Ljubljana bo opravil razgovor s petimi kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje, pri čemer so nekatere izmed njih pozvali, da do razgovora dostavijo manjkajoča dokazila. "Razpisna komisija ocenjuje, da so prijave kakovostne, saj se je na razpis prijavilo tudi več kandidatov z izkušnjami z vodenjem javnih zdravstvenih zavodov,"so še dodali.

Na razpis se je prijavil tudi nekdanji župan občine Dobrepolje Janez Pavlin. Pavlin, ki se je prijavil že na zadnji razpis za generalnega direktorja ljubljanskega kliničnega centra, se zaveda odgovornosti in zahtevnosti vodenja največje zdravstvene ustanove v državi. "Ne bi obul teh čevljev, če tega ne bi zmogel,"je dejal. Pri njegovem delu ga vodijo predvsem poštenost, odgovornost in transparentnost.

"Raziskovalno dejavnost je treba dvigniti na višji nivo, jo finančno okrepiti, saj prispeva k prepoznavnosti in uglednosti ustanove," je dejal. Prepričan je tudi, da bi se ogromno dalo privarčevati s skupnimi javnimi naročili, okrepiti pa bi bilo treba tudi tržno dejavnost kliničnega centra.

Med prioritetnimi področji je Pavlin izpostavil še redno vlaganje v medicinsko opremo in vzdrževanje prostorov ter energetsko sanacijo stavb. Po njegovi oceni je obstoječa oprema v UKC ponekod premalo izkoriščena in preveč razpršena po različnih oddelkih, zato bi jo bilo za optimizacijo procesov treba združiti na enem mestu.

Do konca štiriletnega mandata želi Pavlin poenotiti in posodobiti informacijske sisteme v UKC, ki bodo učinkovita podpora kliničnim procesom in bodo osebje razbremenili administrativnega dela. Prizadeval si bo tudi za novo organizacijo uprave UKC, ki bi imela pet članov, to so generalni direktor in štirje izvršni direktorji.

Po njegovi oceni je treba večjo pozornosti nameniti službi za odnose z javnostmi in jo tudi kadrovsko okrepiti. Kot je dejal, je pomembno dobro sodelovanje z mediji in promocija dosežkov UKC, če pride do napake, pa jo je treba priznati. Prav tako želi okrepiti tehnično vzdrževalni sektor ter odpraviti nekatera neskladja v notranji organizaciji.

Kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC sedaj vodi Teodor Žepič, ki je lani prevzel poslovno vodenje pediatrične klinike. Svet zavoda UKC pa sedaj z razpisom, ki se je iztekel minuli torek, išče novo vodstvo s polnim mandatom. Po do zdaj znanih informacijah se je na razpis prijavila še nekdanja predsednica zdravniške zborniceGordana Kalan Živčec, ki je napovedala, da bo s svojim znanjem, izkušnjami, voljo in ekipo prispevala k urejenemu delovanju kliničnega centra. Tudi Žepič je pred časom nakazal, da gre njegov razmislek v smeri prijave na razpis.

Kot je pred objavo razpisa napovedal predsednik sveta UKC Jože Golobič, svet zavoda želi imenovati novo vodstvo že v četrtek.