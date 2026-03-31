Slovenija

Pavšalne cene za dolgotrajno oskrbo v domovih od 1. aprila prilagojene

Ljubljana, 31. 03. 2026 13.50 pred 28 dnevi 4 min branja 14

Avtor:
STA M.V. +1
Denar za dolgotrajno oskrbo

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je skupščini zavoda za zdravstveno zavarovanje predstavil financiranje dolgotrajne oskrbe, je zagotovil, da se bodo pavšalne cene za dolgotrajno oskrbo, ki jih zavod plačuje domovom, v sredo prilagodile dejanskemu stanju. Skupnost socialnih zavodov vidi trditve zavoda za zdravstveno zavarovanje kot napačne in neutemeljene.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so ugotovili, da so februarja za oskrbo v domovih za starejše občane plačali 12,2 milijona evrov več od načrtovanega zneska. To se je po njihovem mnenju zgodilo zaradi previsokih pavšalov, ki jih ZZZS plačuje domovom. V zavodu poleg tega dvomijo o ustreznosti prevedbe stanovalcev v sistem dolgotrajne oskrbe s 1. decembrom lani in o ustreznosti razvrstitve stanovalcev v kategorije dolgotrajne oskrbe.

Minister je v izjavi za novinarje pred današnjo sejo skupščine ZZZS znova zanikal trditve, da so cene štirikrat višje od predvidenih. Poleg tega je opozoril, da so bile pavšalne cene določene na podlagi vnaprej opredeljenega metodološkega okvira in v sodelovanju s strokovno javnostjo, izvajalci in Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije.

Ureditev dolgotrajne oskrbe in plačevanje v prehodnem obdobju po pavšalu po njegovih besedah ne pomeni nobenih podražitev. "To nikakor ne ukinja pravic in nikakor ne vpliva na cene storitev za uporabnike. V praksi ne vpliva na dolgotrajno oskrbo," je zatrdil.

Po njegovih besedah je pričakovano, da se začetne projekcije prilagajajo realnim podatkom s terena. Struktura in število uporabnikov se razlikujeta od prvotnih ocen, kar sam vidi kot normalen del uvajanja vsakega novega sistema. "Projekcije so izhodišče, realna slika pa se pokaže šele v praksi," je dodal.

Simon Maljevc
Simon Maljevc
FOTO: Bobo

Večja poraba sredstev v tej fazi po njegovem pojasnilu ne pomeni težave sistema, ampak odraža vključitev več ljudi v sistem od prvotno predvidenih. To se mu zdi pozitivno. Kot je dodal, gre za "jasen pokazatelj zaupanja ljudi v sistem, ki jim prvič zagotavlja varnost in pravice".

Na seji skupščine ZZZS pa je povedal, da so 20 domov za starejše že pozvali, naj podrobno pojasnijo razlike med predvidenim in dejanskim številom uporabnikov po posamezni kategoriji oskrbe. Če so posamezni zavodi ali njihova vodstva ravnala nepravilno ali izigrala pravila sistema, bodo morala za to prevzeti odgovornost, je povedal.

Kot je še opomnil, se je v primerjavi s stanjem pred 1. novembrom, na podlagi katerega je bila pripravljena avtomatična prevedba stanovalcev domov v dolgotrajno oskrbo, najbolj povečalo število stanovalcev v kategoriji, kjer potrebujejo bolj zahtevno oskrbo. Ugotavlja, da so imeli domovi različno prakso pri uvrščanju v posamezne kategorije in ni bilo enotnega sistema. "Torej se tudi tu kaže, da je bila vpeljava dolgotrajne oskrbe nujna za vzpostavitev transparentnega sistema," je dejal novinarjem.

Skupščina ZZZS je ministrstvo danes s sklepom pozvala, naj pripravi podrobnejšo analizo kalkulativnih elementov pri izračunu pavšalnih cen. Prav tako naj pripravi spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo zagotovile, da bodo vsi upravičenci do dolgotrajne oskrbe obravnavani enako ne glede na to, kdaj so vstopili v sistem. Poleg tega pa naj se tudi zagotovi nadzor nad spremembami pri razvrščanju v kategorije dolgotrajne oskrbe, so sklenili.

Odziv Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije zagotavlja, da je število stanovalcev v najvišjih kategorijah v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Podobno je stanju pred prevedbo stanovalcev v novi sistem dolgotrajne oskrbe s 1. decembrom lani, so poudarili.

Tabela za prevedbo stanovalcev ob prehodu v novi sistem, ki je del sprejetega zakona o dolgotrajni oskrbi, po njihovih navedbah določa, da se stanovalci v I. kategoriji po zakonu o socialnem varstvu prevedejo v 1. kategorijo dolgotrajne oskrbe. Stanovalci v II. kategoriji po prejšnjem sistemu se prevedejo v 3. kategorijo dolgotrajne oskrbe, stanovalci kategorije III.a po prejšnjem sistemu v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe, stanovalci III.b in IV. kategorije po prejšnjem sistemu pa v 5. kategorijo dolgotrajne oskrbe.

Dolgotrajna oskrba (slika je simbolična)
Dolgotrajna oskrba (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Podatki za 31. januar po opozorilu skupnosti jasno kažejo, da število stanovalcev, ki so po prevedbi v najvišjih kategorijah dolgotrajne oskrbe, ne odstopa pomembneje od števila stanovalcev v najvišjih kategorijah v prejšnjem sistemu po zakonu o socialnem varstvu. Število stanovalcev v 5. kategoriji dolgotrajne oskrbe je le malenkost višje v primerjavi s III.b in IV. kategorijo po starem sistemu. Število stanovalcev v 4. kategoriji dolgotrajne oskrbe pa je celo občutno nižje kot v kategoriji III.a po prejšnjem sistemu.

Kot poudarja sekretar skupnosti Denis Sahernik, je bilo že v prejšnjem sistemu junija 2025 v kategorijah III.a, III.b in IV. uvrščenih približno 60,9 odstotka stanovalcev. Po prevedbi s 1. decembrom 2025 je bil delež stanovalcev v najvišjih kategorijah dolgotrajne oskrbe januarja letos le malenkost višji. Znašal je približno 61,8 odstotka. To pa je tudi v skladu z dolgoročnimi trendi, saj se zdravstveno stanje stanovalcev s časom slabša.

Skupnost prav tako nasprotuje "ad hoc spreminjanju višine pavšala brez vnaprej izdelane metodologije določanja cen storitev". Izvajalci dolgotrajne oskrbe namreč po njihovih besedah ocenjujejo, da zdaj določena višina pavšala pokriva dejanske stroške pri izvajanju storitev, medtem ko v preteklosti večino časa ni bilo tako, ker je bila cena bivanja v domu zaradi političnih razlogov postavljena prenizko.

dolgotrajna oskrba cene domovi
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jogo
01. 04. 2026 12.54
Očitno smo se brezveze sekirali za ta 1%. Robi in Maljevc pravita, da bi bilo najbolj kar 3%, da bo za pol leta mir.
+1
1 0
zmerni pesimist
31. 03. 2026 20.12
In zakaj so izbrali ravno 1 alpril
+5
6 1
Smuuki
01. 04. 2026 10.41
Danes je praznik laži. To je njihov dan. 😀😀😀😀
+0
1 1
Vakalunga
31. 03. 2026 19.22
V zakonu piše, da so otroci dolžni poskrbeti za svoje starše, torej ropanje državljanov za dolgotrajno oskrbo je očitno neustavno in nezakonito.
+0
2 2
Bella Ciao1
31. 03. 2026 19.02
Bravo Levica. Ko pa pogledaš njihovo nasprotje Vrtovca....brrrrrrr🥶🥶🥶🥶
-7
0 7
BBcc
31. 03. 2026 18.20
Tako je prav. Končno pravi ljudje na ministersvu.
-8
0 8
natas999
31. 03. 2026 17.55
taprav datum 1 april 😄😄
+6
6 0
stoinena
31. 03. 2026 17.43
mi jo plačujemo in od tega nimamo nič. delo opravljam jaz. nekam se speljite s tem. vi niste sposobni. to je dejstvo. imate proračun, vzamite mešalcem megle in poskrbite za stare ljudi, nimate veliko do tja. to je vse delovalo dokler niste ne želeli plačati delo v domovih. in sedaj bi se delali rešitelje tistega, kar ste zafurali? ah....
+5
5 0
Jon Bacek
31. 03. 2026 17.12
KLJUB PRISPEVKU DOLGOTRAJNE OSKRBE 120 MILIJONSKA LUKNJA! OSKRBA NA DOMU JE ŠE VEDNO LE NA PAPIRJU!
+7
7 0
Jon Bacek
31. 03. 2026 17.11
Pravilni naslov bi moral biti: Kljub prispevku dolgotrajne oskrbe 120 milijonska luknja! Oskrba na domu je še vedno le na papirju! Zakaj zavajate?
+8
8 0
Jon Bacek
31. 03. 2026 17.10
Zakaj zavajate? pravilni naslov bi moral biti: Kljub prispevku dolgotrajne oskrbe 120 milijonska luknja! Oskrba na domu je še vedno le na papirju!
+7
7 0
dho
31. 03. 2026 16.40
Že dolgo "delajo", naredili so samo še slabše in v nekaterih primerih še dražje kot je bilo prej.
+7
7 0
Slovener
31. 03. 2026 16.00
Ja g. Maljevac jutri je pa 1 April in jih lahko kvasite kakor vas je volja !
+7
7 0
Cupko
31. 03. 2026 15.31
A je Maljevac upošteval “metodološki okvir” svojih sodelavcev, ki so celo večnost “delali” od doma. Najprej niso uspeli narediti programa za vnos potrebih v sistem, za zaposlene v domovih niso poskrbeli in jim dvignili plač, kar bi morali storiti saj si to zaslužijo, na koncu pa se kljub temu, da so obremenili s prispevki tudi upokojence, račun ne izide. Da ne omenim, da pomoči na domu niso deležni vsi potrebni. Ta fafljavec naj se čim prej pobere in naj napiše še kakšno knjigo o …., ker le to obvlada
+15
15 0
