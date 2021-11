Pavšič: NSi posega v energetski vrh. Horvat: NSi se ne vpleta v kadrovske menjave

Gre za vrh kadrovskega 'cunamija', za 'mafijske prijeme' aktualne oblasti, za imenovanja vladi politično zvestih kadrov v nadzorne svete in vodstva energetskih podjetij, kot ga v preteklih vladah še ni bilo, je danes opozicijski KUL očital Janševi vladi glede menjav v energetskem sektorju, v katerem se obračajo milijarde evrov. Vrhunec tega kadrovanja naj bi bilo poleg menjave direktorja Elektra Ljubljana Andreja Ribiča in direktorja Elektra Maribor Borisa Soviča nepodaljšanje mandata direktorju podjetja Gen-I Robertu Golobu.

Gosta v oddaji 24UR ZVEČER sta bila Robert Pavšič iz opozicijske LMŠ in vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Na vprašanje, zakaj so menjave direktorjev energetskih podjetij in nepodaljšanje mandata Golobu tako problematične, je Pavčič odgovoril, da ne gre toliko za politično vpletanje, ampak za pomanjkanje razlogov. "Nam je popolnoma nerazumljivo, zakaj uprave uspešnih družb čez noč zamenjajo oziroma jim ne podaljšajo mandata. To je bistveno vprašanje, teh razlag pa ne dobimo," je pojasnil. Dodal je, da je podjetje Gen-I v zadnjih letih spremenilo svoj koncept in omogoča ljudem, da dobijo ugodno energijo brez ogljičnega odtisa. Iz tega razloga se zdi Pavšiču poteza nadzornikov nerazumljiva. Horvat je dejal, da si ne dovoli, da bi se vtikal v delovanje nadzornikov. Ti, kot je pojasnil, po slovenski zakonodaji za vsa svoja dejanja in ukrepe jamčijo s svojim lastnim premoženjem. Po mnenju Horvata imamo v Sloveniji korporativno upravljanje dobro urejeno. Po eni strani imamo zakon o gospodarskih družbah, po drugi pa zakon o slovenskem državnem holdingu. Navedel je, da je ob njegovi pripravi leta 2012 stranka Pozitivna Slovenija grozila z referendumom, saj da niso želeli, da bi se politika umaknila iz gospodarstva. Hrovat je poudaril, da stranka NSi ni prisotna v nadzornih svetih energetskih družb. Pavšič je pri tem omenil Božidarja Godnjavca, sodelavca NSi ministra Jerneja Vrtovca. "Pride v Elektro Ljubljana in čez en mesec mora Ribič oditi. Pričakovati take naivnosti, da NSi nima nobenega vzvoda, je ponižujoče," je ocenil.

icon-expand Opozicija Janševi vladi očita politično motivirane kadrovske menjave v energetskih podjetjih. FOTO: Shutterstock

Hrovat je še enkrat poudaril, da NSi ni vpletena v kadrovske menjave. "Ali ni mogoče postaviti še uspešnejše uprave teh podjetij? Ali je težko doseči dobre rezultate, če vodiš monopolno podjetje? Nadzorni sveti so tisti, ki postavljajo uprave in tudi jamčijo s svojim lastnim premoženjem. Kot državljan menim, da bi bila dobra praksa, da bi nadzorni sveti v takem primeru stopili pred javnost in zadeve pojasnili v okviru svojih pristojnosti," je povedal Horvat. Pavšič je ocenil, da Horvat zavaja, saj da ne gre za monopolni položaj distributerjev oziroma prodajalcev električne energije. "Vi lahko govorite o zakonu, o zakonskih določilih, kako nadzorniki odgovarjajo za svoje odločitve, a v celotni zgodovini države niti en nadzornik ni odgovarjal. Če je nadzornik neposredno povezan tako z ministrom, vašo stranko kot s SDS, potem ne more biti drugega razloga, kot to, da je bil tja politično postavljen, da poseže v vodstvo družbe." Horvat je dejal, da se Pavšič moti. "Vem, da je precej težavno gledati tako operativno vlado, kot je ta." Dodal je, da se je njegova želja danes uresničila, ko je predsednik nadzornega sveta Elektra Maribor stopil pred medije in pojasnil, da ni nihče vplival na nadzornike, ki so razrešili dolgoletnega predsednika uprave družbe Borisa Soviča. Povedal je še, da Godnjavca ne pozna.