'Dokumentacija je boleča, ker vidiš, kako se je upravljalo z epidemijo'

Kot je pojasnil, bo kot prvi od prič spregovoril prof. dr. Ivan Eržen , ki je tudi podal izvedensko mnenje glede pravočasnosti, ustreznosti, sorazmernosti in drugih aspektov ukrepov v borbi z epidemijo covida-19. "Potem pa nadaljujemo predvsem s stroko. Upam, da se nam bo na koncu zaslišanj pridružil tudi aktualni predsednik vlade, ki je zadevo tudi vodil oz. prevzel odgovornost za upravljanje z vsem skupaj," je dejal Pavšič.

Kot je pojasnil Pavšič, so na peti nujni seji preiskovalne komisije, ki preiskuje ukrepe v povezavi s koronavirusom, formalno zaključili pripravljalna preiskovalna dejanja. "Zdaj se začne dokazni postopek," je dejal in pojasnil, da bodo na naslednji, torej prvi redni seji, začeli z izvajanjem dokazov, torej zaslišanjem petih prič.

"Kar smo lahko na komisiji zaključili, je, da smo prejeli zelo obsežno gradivo, ponekod zelo konfuzno," je dejal in dodal, da je bilo njemu osebno na trenutke zelo boleče prebirati to dokumentacijo. "Ker na koncu vidiš, kako se je s to epidemijo upravljalo," je dejal. "Kakršne koli vsebinske zaključke bomo seveda povlekli po zaključku dokaznega postopka," je še dejal.

Pridobili so tudi izvedensko mnenje prof. dr. Ivana Eržena, za katero upajo, da bo postalo javno. Pavšič je že v sredo podpisal zahtevo, da se iz dokumenta umakne vse stopnje varovanja podatkov, ker, kot pravi, ne vsebuje nobenih varovanih podatkov, vsebuje pa strokovno mnenje enega vodilnih evropskih epidemiologov in edinega sodnega izvedenca v Sloveniji za to področje. "Tako da si bo javnost lahko sama ustvarila mnenje. Kakšna je politična odgovornost vodilnih skozi celoten proces upravljanja epidemije, pa je seveda spet stvar dokaznega postopka," je dejal.

Povedal je še, da bo zaslišanje predsednika vlade predvidoma potekalo 2. julija.