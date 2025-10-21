Pazi.se, izobrazi se: znanje in previdnost ščitita pred spletnimi prevarami

Spletne prevare postajajo vse pogostejše. Uporabniki smo prva obrambna linija pred vse bolj prefinjenimi napadi spletnih goljufov v digitalnem svetu.

Spletne prevare so postale del vsakdana

Ne prizadenejo več le neprevidnih, temveč lahko žrtve postanejo vsi uporabniki digitalnih storitev. V svetu, kjer nakupi, bančne storitve in komunikacija v vse večji meri potekajo prek spleta, smo zato prav uporabniki prva in najpomembnejša obrambna linija pred spletnimi goljufi. Da bi povečali ozaveščenost o spletnih nevarnostih, Združenje bank Slovenije (ZBS) že tretje leto zapored vodi izobraževalno kampanjo "Pazi.se, izobrazi se", s katero banke in hranilnice, ki poslujejo v Sloveniji, širijo znanje o tem, kako prepoznati in preprečiti spletne prevare.

Kibernetske grožnje so vse bolj prepričljive

Po podatkih SI-CERT je bilo v zadnjem letu v Sloveniji zabeleženih več tisoč kibernetskih incidentov. Med najpogostejšimi so phishing napadi, investicijske prevare in zlorabe identitete. Prevaranti so vse bolj iznajdljivi: posnemajo videz bank, dostavnih služb ali spletnih trgovin, njihova sporočila pa prejemnike silijo k hitremu odzivu in oddaji osebnih podatkov. Ključno je, da prepoznamo opozorilne znake - sporočila z nenavadnimi zahtevami, slovničnimi napakami ali ponudbami, ki so "predobre, da bi bile resnične". Rastočo grožnjo predstavljajo tudi prefinjene digitalne prevare z uporabo umetne inteligence. S pomočjo t. i. deepfake posnetkov goljufi z lažnimi glasovi in videi poskušajo pridobiti naše zaupanje. Realistično ponarejene posnetke lahko prepoznamo po neujemanjih v govoru, nenavadni mimiki ali nepravilnostih v sinhronizaciji slike in zvoka.

Znanje kot prva obrambna linija

Najboljša zaščita pred prevarami niso zapletena tehnologija ali programi, ampak znanje in previdnost. Pred vsakim klikom se vprašajmo: ali res poznam pošiljatelja, ali je spletna stran zaupanja vredna, ali bi banka res zahtevala podatke po e-pošti? Redno posodabljajmo naprave, uporabljajmo močna gesla in bodimo pozorni, če nas nekdo želi prepričati, naj ukrepamo takoj - to je pogosto znak prevare.

Mladi v ospredju: nagradni Kiber kviz

Ker so mladi zaradi intenzivne uporabe spleta in spletnih nakupov še posebej izpostavljeni različnim spletnim trikom in zlorabam, je ZBS ob kibernetskem ponedeljku (Cyber Monday) pripravilo Kiber kviz. Če izkažejo znanje o tem, kako prepoznati nevarnosti in se jim uspešno izogniti, lahko sodelujoči z nekaj sreče osvojijo privlačno nagrado: novi iPhone (čeprav najpomembnejša nagrada ostaja prav znanje).

Digitalna varnost je skupna odgovornost