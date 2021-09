Pazite se takšnih finančnih svetovalcev!

Verjetno ste že imeli opravka s t.i. finančnim svetovalcem, ki vas je obiskal na domu in »popljuval« vaša sklenjena življenjska in naložbena zavarovanja ter sklenil svojo polico, češ, da ima on najboljše varčevanje ali zavarovanje za vas. V FINANČNI HIŠI opozarjajo, da se pazite samooklicanih finančnih svetovalcev, saj vam lahko naredijo več škode kot koristi.

»Opažamo, da marsikatera stranka prekine varčevalno pogodbo čez dve tri ali štiri leta, ker jo je obiskal neki finančni svetovalec z namenom, da ji je prodal svojo polico. To stranka stori v dobri veri, da je storila najboljše zase, vendar pa ji je zamolčano koliko stroškov in izgube zanjo to dejansko pomeni. Ko ljudem ponovno obrazložimo kaj izgubljajo, svoje prekinjene police vzpostavijo nazaj,« pravi direktorica FINANČNE HIŠE, mag. Karmen Darvaš, ki se s finančnim svetovanjem ukvarja že od leta 1999. »Na trgu se ustvarja velika škoda in ljudje se tega sploh ne zavedajo. Dvigujejo denar iz svojih polic in vedno znova dvignejo manj denarja kot so vplačali.« V FINANČNI HIŠI, ki uspešno posluje že od leta 2004 in je ena najbolj priznanih finančnih ustanov pri nas, nagrajena vrsto let z zlatimi in platinastimi bonitetnimi ocenami, opozarjajo, da izobražene finančne svetovalce potrebujemo vsi, čeprav mislimo, da znamo s svojim denarjem najbolje in nekako že shajamo.

Raziskave so pokazale, da se pri financah zanašamo nase in smo preveč samozavestni, ko preberemo nekaj člankov na izbrano temo ali smo slišali, da je nekdo dobro zaslužil, pa smo že prepričani, da sami znamo najbolje. Ko pa pogledamo svoje bančne račune, so prazni. Ljudje živijo iz meseca v mesec, od plače do plače. Od plače pa ne ostane nič privarčevanega, kaj šele da bi se denar investiral v donosne naložbe. »Na prvi pogled so finančni in naložbeni produkti kot kloniranci, med seboj podobni kot jajce jajcu, a skrivnost se skriva v detajlih. Zato se je za nasvete vredno obrniti na strokovnjake«, opominja Barbara Rakovec Tuliak, višja finančna svetovalka. V FINANČNI HIŠI zaposlujejo izobražen kader z visoko fakultetno izobrazbo, celo magistre, večina redno zaposlena že več kot 10 let, z licencami Agencije za trg vrednostnih papirjev in Agencije za zavarovalni nadzor. Imajo vpogled v aktualna dogajanja na trgu, v konkurenčno ponudbo, poznajo pretekla dogajanja, so specialisti za naložbe, zavarovanja, davke in varčevanja, pokojninsko problematiko. REZERVIRAJTE SI SVOJ TERMIN S SVETOVALCEM ZA NALOŽBENA DONOSNA VARČEVANJA: VEČ… POSVET NA DALJAVO: VEČ… Varčevalci zaradi čustev velikokrat izgubljajo velike količine denarja. Varčevalci, ki zaupajo razporeditev prihrankov svetovalcu, ki je strokovnjak za naložbe, so pripravljeni na nihanja in bolje izkoristijo prednosti obrestno obrestnega računa. S tem, ko zaupamo upravljanje sredstev strokovnjakom, si zagotovimo, da bodo sredstva vedno naložena v skladu z našim naložbenim profilom in se izognemo raznim modnim smernicam, ki varčevalce velikokrat potegnejo v napačno smer. Na ta način zagotovimo odsotnost čustev. Takšen je pravi svetovalec! Pravi finančni svetovalec ima ogromno empatije, se zna postaviti v vašo kožo in vas razumeti. Zna se z vami pogovarjati in se dobro počutite v njegovi družbi. Njegova družba in pogovor vas morata sprostiti, saj mu boste le tako popolnoma zaupali in predali skrbi na njegova ramena. Ker gre za dolgoročno vez med vami in svetovalcem, je prav, da se dobro razumeta in da sta kompatibilna. Z nekaterimi ljudmi si pač nismo simpatični in ni prav, da vztrajate ob nekom, ki vam gre na živce. Ali si predstavljate dolgoročen poslovni odnos z nekom, ki vam ni po godu? Vsakič, ko boste zavrteli telefon, boste čutili cmok v grlu. Na ta način ni uspešnega sodelovanja. Svetovalec vas ne bo silil! Pravi strokovnjak vas ne bo na silo prepričeval v nakup, ravno nasprotno, kompetentno vam bo razlagal in pojasnjeval z argumenti. Osredotočil se bo najprej na vaše probleme, težave in želje ter šele nato poiskal primerno rešitev zase. Najprej se bo veliko pozanimal o vas, o vašem življenjskem stilu, preteklih izkušnjah, poklicu, družini. Zanimalo ga bo, kje imate trenutno naložen denar, kako trenutno varčujete, kam nalagate sredstva, v katere naložbe verjamete in zakaj, pri katerih imate dileme in strahove. Vaše strahove bo izkušen strokovnjak z argumentirano razlago odpravil. Naredil bo natančno analizo obstoječega stanja.

Višji finančni svetovalci v FINANČNI HIŠI zaposleni že več kot 10 let. FOTO: Arhiv ponudnika

Pazite se takih svetovalcev! Bati se je treba tistih, ki vas takoj napadejo s koristmi njihovega produkta in niti ne poznajo vašega finančnega cilja in vaših preteklih izkušenj. Strah vas naj bo tistih »kvazi« svetovalcev, ki bodo takoj popljuvali vaše pretekle odločitve in trdili, da imajo oni nekaj boljšega. Če je pri zavarovanjih možna optimizacija zaradi cenejših ponudb, ki jih v preteklosti niti ni bilo na trgu, pri varčevalnih produktih to ni možno. Možne so dopolnitve, nadgradnje in razpršitve z dodatnimi novimi produkti. Če varčujete v nekaj let v starem življenjskem zavarovanju, varčujte, ker pri novejših življenjskih zavarovanjih nikoli ne boste dobili tako ugodnih pogojev in tako visokih zajamčenih obresti, kot ste jih dobili nekoč. Če so nekdaj v teh osebnih zavarovanjih obstajale 2,5 % zajamčene obresti in udeležba na dobičku, danes lahko dobite v novih zavarovanjih 0% zajamčenih obresti in soudeležbo pri nizkem dobičku. Zato nikar nikoli ne prekinjajte starih življenjskih zavarovanj, če so bila sklenjena zaradi varčevanja. Pa še vse stroške ste skorajda že poravnali. Lahko pa dodate k svojemu varčevanju kakšne druge naložbene opcije, vzajemne sklade, kriptovalute, delnice, rentno zavarovanje,… REZERVIRAJTE SI TERMIN V POSLOVALNICI MARIBOR ali LJUBLJANA: Več… ŽELIM OBISK SVETOVALCA NA DOMU ALI V SLUŽBI: VEČ… Nikar ne storite tega pri načrtovanju za pokojninsko varčevanje V FINANČNI HIŠI opažajo, da se ljudje napačno lotijo reševanja svoje bodoče pokojnine. Pričnejo na repu. Rečejo si, da lahko varčujejo 50 ali 100 EUR mesečno, ne vedo pa sploh koliko morajo dejansko varčevati in kako varčevati na najbolj primeren varčevati prihodnjih 20, 30 let. Ljudje si ne dajo izdelati pokojninskega načrta, kar je osnova vsega. Za pokojnino varčujemo samo enkrat v življenju in popravnega izpita ne bomo imeli«, opozarja finančna svetovalka mag. Aleksandra Šiftar iz FINANČNE HIŠE. Ker druge priložnosti ne bomo imeli, je pokojninski načrt zelo pomemben, saj si vsi želimo neodvisno starost in nihče ne želi biti nekoč v breme svojim otrokom in imeti finančne skrbi.

Aleksandra iz FINANČNE HIŠE apelira tudi na mlade, naj pričnejo z naložbenim varčevanjem čim prej. FOTO: Arhiv ponudnika

Rešitev je dobro zasnovan individualni pokojninski načrt, s katerim boste točno vedeli: - koliko bo znašala vaša državna pokojnina, - koliko potrebujete denarja, da si v starosti zagotovite finančno varnost, - kateri način varčevanja je najprimernejši za vas glede na vaše letne dohodke in glede na časovno oddaljenost od vaše upokojitve, - koliko mesečno bi naj varčevali, da boste imeli dovolj, - koliko lahko sploh pričakujete dodatne pokojnine iz vaših že obstoječih varčevanj. Vabimo vas, da si naročite brezplačno izdelavo pokojninskega načrta: VEČ… Spoznajte FINANČNO HIŠO: Kdo sploh so?... Tega 93% ljudi ne ve Ko se odločate za rentno varčevanje, je pomembno, da si zagotovite JAMSTVO rentnega mesečnega izplačevanja in ne le zajamčenih prihrankov, ki ga nudijo vsa življenjska zavarovanja in pokojninski stebri. Potrošniki so nemalokrat zavedeni, ko sklenejo življenjsko zavarovanje ali pokojninsko varčevanje, da si bodo na ta način zagotovili tudi zajamčeno pokojnino. Pokojnina oz. renta je zgolj informativne narave in ni zajamčena. Zagotovijo si le zajamčeni kapital, s katerim si bodo nekega dne tudi kupili rento. Cena te rente danes ni znana in ne more biti znana zaradi tablic smrtnosti. Dejstvo je, da se življenjska doba podaljšuje, s tem pa se slabšajo pogoji nakupa rente. Ali ste vedeli, da se je renta od leta 1987 za moške znižala za 45,9%, za ženske pa 32,3%? Zato ZAJAMČENA RENTA predstavlja resnično PREDNOST, saj tudi v prihodnje pričakujemo podaljševanje življenjske dobe. IZKORISTITE BREZPLAČNI INFO IZRAČUN NALOŽBENEGA VARČEVANJA: VEČ… Ne verjemite vsega prijateljem zavarovalnim zastopnikom Izvršni direktor FINANČNE HIŠE, David Fister, uni.dipl.prav., opozarja: »V praksi opažamo, da so ljudje še vedno zelo neodgovorni na področju svojih financ. Nimajo likvidne rezerve za hude čase, ne vedo, kakšne zavarovalne police imajo sklenjene, kakšna kritja imajo poskrbljeno, niti koliko plačujejo za te police. Kaj šele, kolikšno izplačilo lahko pričakujejo, ko bodo potrebovali denar za pokrivanje pokojninske vrzeli. Statistika sicer pravi, da 92 % ljudi verjame priporočilu prijateljev in družine bolj kot katerikoli drugi obliki oglaševanja. Zato se ni čuditi, da velikokrat slišim stavek: »Vse imam že urejeno. Glede varčevanj, naložb in zavarovanj mi je prijatelj vse uredil, njemu zaupam.« Stavek, ki ga danes kot finančni svetovalci prepogosto slišimo na trgu. Ali se prijateljem preveč slepo zaupa, ko govorimo o varčevanjih in naložbah? Ali bo vaš prijatelj pokril vašo pokojninsko vrzel ali denarno reševal vaše nepredvidene finančne situacije? Kdaj ste nazadnje revidirali varčevalne portfelje, jih dopolnili glede na vaše trenutno življenjsko situacijo in potrebe? Ali so vaši življenjski cilji še vedno isti kot tisti pred desetimi, petnajstimi leti?«

Izvršni direktor FINANČNE HIŠE opozarja na »kvazi svetovalce«, ki so ljudem na trgu naredili že dovolj škode. FOTO: Arhiv ponudnika

Za takšno stanje na trgu so odgovorni poleg neosveščenosti ljudi tudi različni »kvazi« svetovalci (prodajalci), ki ne poskrbijo, da bi ljudi seznanili z vsemi prednostmi in slabostmi ter objektivnimi informacijami o različnih produktih, ki danes obstajajo na trgu. Spomnimo se, ko so ljudje zaupali in verjeli vsakomur, ki se jim je pojavil na vratih. Nato pa so se z izbiro finančnih produktov opekli, izgubili denar, ker so podlegli svojim pohlepnim nagonom in verjeli visokim donosom. To se je dogajalo, saj varčevalci niso dobili ob sklenitvi varčevalnih ali zavarovalnih produktov dovolj objektivnih informacij. Dejansko sploh ne poznajo zakonitosti svojih izbranih naložbenih produktov. Posledično je prišlo do vsesplošnega nezaupanja prav v slehernega finančnega svetovalca. A žal dolgoročno utrpi največjo škodo varčevalec, ki ne zaupa nikomur več. Zato poiščite kompetentne svetovalce, pridobite si druga finančna strokovna mnenja in se na koncu odločite za sodelovanje z enim izmed izbranih svetovalcev. Sodelavec velikokrat pove ljudem malo v šali malo zares: »To je podobno, kot če bi imeli slabo izkušnjo z avtomehanikom, ki vam ni znal dobro popraviti vašega avtomobila, a vas je popravilo drago stalo. Avtomobil pa še vedno spušča čudne zvoke. Ali zaradi slabe izkušnje z enim avtomehanikom ne boste nikdar več peljali svojega avtomobila na servis k drugemu avtomehaniku? Seveda boste, a najverjetneje boste odšli drugam.« Torej, če ste imeli eno slabo finančno izkušnjo z nekom, izberite v prihodnje drugega. Nikar pa trmasto ne vztrajajte pri tem, da nikoli več ne boste varčevali. REZERVACIJA TERMINA S VIŠJIM FINANČNIM SVETOVALCEM ZA NALOŽBE: Več…

V knjigi avtorica razkriva katere naložbe nikakor niso primerne in katere se zelo splačajo. FOTO: Arhiv ponudnika