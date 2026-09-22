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Slovenija

Pazljivo, ko vam po telefonu ponujajo zdravstvene storitve

Ljubljana, 22. 09. 2026 15.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Moški na telefonu

Zdravstveni inšpektorat opozarja, da ne gre takoj zaupati neznancem, ki prek telefona ponujajo zdravstvene storitve, ter da jih brez preverjanja nikar ne spustite v hišo. Če podatkov o izvajalcu ni mogoče preveriti ali če način nagovarjanja vzbuja dvom, ponudbo zavrnite, svetujejo, ob sumu na prevaro pa obvestite Policijo.

Klic
Klic
FOTO: Shutterstock

Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih, v katerih neznane osebe ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve, ki naj bi se med drugim izvajale tudi na domu. 

Posameznikom svetujejo, naj preverijo, kdo storitev ponuja, kje ima izvajalec sedež, kakšno storitev ponuja ter verodostojnost ponujene storitve, šele potem naj se odločijo. "Če podatkov o izvajalcu ni mogoče preveriti ali če način nagovarjanja vzbuja dvom, svetujemo, da ponudbo zavrnejo," so dodali. 

Opozorili so tudi, naj ob telefonskih klicih neznanih ponudnikov zdravstvenih storitev posamezniki ne posredujejo osebnih ali zdravstvenih podatkov ter naj brez predhodnega preverjanja neznanim osebam ne omogočijo vstopa v svoje stanovanje.

"Posebna previdnost je potrebna, kadar klicatelj ne želi posredovati osnovnih podatkov o izvajalcu, kadar so informacije o storitvi nejasne ali zavajajoče, kadar se sklicuje na domnevno financiranje oziroma podporo države ali kadar ponuja storitev na vsiljiv način," so zapisali. 

V primeru suma na prevaro, grožnjo ali druga ravnanja, ki bi lahko predstavljala kazniva dejanja, obvestite Policijo.

"Posameznikom svetujemo, naj zdravstvene preglede in meritve opravljajo pri izvajalcih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, in naj ne dovolijo izvedbe takšnih storitev na domu zgolj na podlagi telefonskega nagovora neznanega ponudnika," so zaključili na zdravstvenem inšpektoratu. 

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