Pazljivo pred prazniki: odpoklic prekajenih mesnih izdelkov

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi presežene mejne vrednosti za policiklične aromatske ogljikovodike iz prodaje odpoklicala izdelek prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Aleš Lah, s. p., predelava mesa in izdelovanje mesnih izdelkov.

Serijska oznaka izdelka je lot: 6226, rok uporabe pa 6. 3. 2026.

Danes pa je zaradi istega vzroka odpoklicala še prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Domača mesnica Damijan Emeršič s. p.

Serijska oznaka izdelka je 39/26, rok uporabe je 25. marec 2026.