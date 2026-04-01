Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pazljivo pred prazniki: odpoklic prekajenih mesnih izdelkov

Ljubljana, 01. 04. 2026 15.25 pred 27 dnevi 1 min branja 79

Avtor:
D.L. STA
Prekajen svinjski vrat

Uprava za varno hrano je odpoklicala prekajeni svinjski vrat in prekajena svinjska rebra treh pridelovalcev. Za to so se odločili zaradi presežene mejne vrednosti za policiklične aromatske ogljikovodike. Omenjena živila zavrzite ali jih vrnite na mesto nakupa.

FOTO: Shutterstock

Odpoklic prekajenega svinjskega vratu

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi presežene mejne vrednosti za policiklične aromatske ogljikovodike iz prodaje odpoklicala izdelek prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Aleš Lah, s. p., predelava mesa in izdelovanje mesnih izdelkov.

Serijska oznaka izdelka je lot: 6226, rok uporabe pa 6. 3. 2026.

Danes pa je zaradi istega vzroka odpoklicala še prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Domača mesnica Damijan Emeršič s. p.

Serijska oznaka izdelka je 39/26, rok uporabe je 25. marec 2026.

Odpoklic izdelka prekajena svinjska rebra

Uprava je prav tako zaradi presežene mejne vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov iz prodaje odpoklicala izdelek prekajena svinjska rebra, ki ga proizvaja Kmetijska zadruga Ruše.

Serijska oznaka izdelka je 61, rok uporabe pa 2. april 2026.

Uprava za varno hrano kupce prosi, da omenjena živila zavržejo ali jih vrnejo na mesto nakupa.

odpoklic uprava za varno hrano uvhvvr prekajen svinjski vrat
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HardKore
02. 04. 2026 09.03
Serijska oznaka izdelka je lot: 6226, rok uporabe pa 6. 3. 2026. Danes pa je zaradi istega vzroka odpoklicala še prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Domača mesnica Damijan Emeršič s. p. Serijska oznaka izdelka je 39/26, rok uporabe je 25. marec 2026. A ni cudno, odpoklic zdaj, k je že zdavnaj potekel rok... ne razumem najbolj
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
01. 04. 2026 21.49
Na koncu pa vidis da so najvecji goljufi ravno nasi kmetje,se spomnimo meda iz lidla prepakiranega. Domace,Slovensko kopujte pa se zastrupite. Pa se drago placajte. Keri pa je pameten pa naj kupi in druzini ponudi. Dober tek.
Odgovori
+1
2 1
Mr.
01. 04. 2026 21.40
A je Tina rekla, da moramo vsi jesti travo... 😜
Odgovori
+0
1 1
Misika1967
01. 04. 2026 21.43
Ne ti kar kupi taksno meso in mirno z druzino pojejte. Dober tek.
Odgovori
+1
1 0
Noleani
01. 04. 2026 21.03
Se pravi meso je malo prevec prekajeno to pa ne pomeni, da je nevarno za uživanje, je samo tveganje za raka malo večeje ker policiklicni aromatski ogljikovodiki povzrocajo mutacije celic podobno kot ce mal zažgeš zrezek. In zato bo kup svinjine slo v unicenje. Ja pa taka kriza.
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
01. 04. 2026 21.44
Lahko jo prostovoljmo prevzames in postrezes druzini.
Odgovori
+1
1 0
Noleani
01. 04. 2026 21.58
Z veseljem s to hrano ni nic narobe.
Odgovori
0 0
nelevnedesen
01. 04. 2026 20.25
Serijska oznaka izdelka je lot: 6226, rok uporabe pa 6. 3. 2026. Ali je stara novica ali pa sta dva že pretečena, drugi bo pa kmalu
Odgovori
+2
2 0
tv1206802
01. 04. 2026 20.21
Kot kemik lahko rečem, da je meso 100% užitno in ni nobenega strahu. Pri vročem prekajevanju na bukovih drvah ali oglju lahko pride do situacije ko maščoba iz mesa kaplja na les/oglje in tista maščoba se zažge in se dim oprime mesa. Doma rečemo, da so preveč pozelhali. Mi smo doma imeli spodaj pladenj s vodo, ki je preprečeval stekanje maščobe na bukove sekance / oglje.
Odgovori
+7
8 1
profi
01. 04. 2026 20.19
Kaj delajo inšpektorji,kako dovolijo uvoz te porkarije iz tujine?
Odgovori
-5
2 7
Uporabnik1935308
01. 04. 2026 20.31
Preberi še enkrat, nič ni bilo iz uvoza
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
01. 04. 2026 21.45
Daj kaj te pises so nasi prozvajalci,nasi kmetje,Lah,Emersic in kmetijske zadruga Ruse.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
01. 04. 2026 20.17
Vi to resno, tok je že mimo, poneni, da je folk že pojedel, 1 izdelek ima pa rok jutri, verjamem da so ljugje tudi že pojedli. Je to norčevanje iz ljudi?
Odgovori
+9
10 1
Kumul
01. 04. 2026 20.15
Hmmm, ni heca.... Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) predstavljajo veliko skupino organskih spojin, katerih izpostavljenost iz hrane in okolja je treba zaradi njihovih negativnih vplivov na zdravje zmanjševati na najnižjo možno raven. Se ne akumulirajo, vendar se v telesu intenzivno presnavljajo, pri čemer nastajajo produkti, ki so lahko rakotvorni.
Odgovori
-1
2 3
Kumul
01. 04. 2026 20.12
Članek 1. april, rok uporabe piše 6. marec. Nekdo nekoga hoče...
Odgovori
+3
3 0
Eksiflajs96
01. 04. 2026 19.49
Cakte mav, piscanec k pretece rok ga odpeljejo prek au na madzarsko, kjer ga samo prepakirajo in senkrat nabudlajo in spet nazaj svez v stacuni. Tega niste vedl? Da lahkk nekdo zauzije piscanca k je bil ze tudi 3x prepakiran? To sem iz prve roke slisal..
Odgovori
+2
5 3
Don Muri
01. 04. 2026 20.19
Napiši za katero podjetje gre.
Odgovori
+2
3 1
tv1206802
01. 04. 2026 20.22
Pri neobdelanem piščancu 100% NE drži!!!
Odgovori
+4
4 0
Eksiflajs96
01. 04. 2026 21.03
Ker piscanec pa je neobdelan? Kupis 500g prsi ko ga speces pa ostane 200g ker vse ven stece in izhlapi, lepo te prosm svinjarijo tako pocnejo k jo vi ne veste da se vam sanja ne..
Odgovori
+1
2 1
jutri_pa_res
01. 04. 2026 19.43
To se dogaja ob domačem prekajevanju mesa...Se pravi, meso je dokazano zelhano v domači prekajevalnici, ob malo previsoki temperaturi, v dimu, na drva pa je kapljala maščoba iz mesa...Domače...
Odgovori
+2
3 1
Kimberley Echo
01. 04. 2026 19.42
Policiklični aromatski ogljikovodiki so trije: naftalen, antracen in penantren. Vsi nastajajo na bazi premogovega katrana. Skratka, meso so sušili na tlečim premogom. To je ves štos in dvomim, da je kdo zbolel zaradi tega.
Odgovori
+4
6 2
MESE?AR
01. 04. 2026 19.46
Meso se pa mora dimiti na bukovih drvah ! Kaj pa ima premog z dimljenjem ?
Odgovori
+5
5 0
tv1206802
01. 04. 2026 20.23
Oglje ja , premog ne
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1888402
01. 04. 2026 19.31
Bolezen od hrane kakor koli ...
Odgovori
+1
2 1
anko46
01. 04. 2026 19.23
Kako to, če naši kmetje so vsi pošteni in nam ponujajo samo njihovo domačo hrano?!?
Odgovori
-1
5 6
Valkidžija
01. 04. 2026 20.10
Kej bojo pa dobil kolm za zelhat? Tolk pa ni noben trapast.
Odgovori
+1
2 1
stanga123
01. 04. 2026 19.21
Kakšne pa so pisledice če to vseeno pojem?
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
01. 04. 2026 20.43
Ni nobenih posledic, pač predolgo so dimili meso.
Odgovori
+1
2 1
Noleani
01. 04. 2026 21.05
Nobenih.
Odgovori
+0
1 1
Fair
01. 04. 2026 19.21
In mi bi naj kupovali samo domače, pa ja.... Skoraj vsak dan odpoklic kakšnega izdelka. Kaj pa starejši, ki nimajo pametnega telefona in interneta? Oni lahko zaužijejo vse???
Odgovori
+8
10 2
Borka76
01. 04. 2026 19.20
Kakšna neumnost. PAHov je zagotovo več v vsakem žar mesu, ki ga doma spečemo (v pečenem mesu, ker PAHi (policiklični aromatski ogljikovodiki) nastajajo pri pečenju in seveda tudi dimljenju mesa!
Odgovori
+11
11 0
konc
01. 04. 2026 19.19
Zakaj takšne stvari ugotovijo šele, ko je že vse mimo?! Glede na datum, teh izdelkov "ni več". (NE)Sposobnost brez meja.
Odgovori
+8
8 0
Pujček
01. 04. 2026 19.14
Ja to je nevarno. Cepivo za katerega se ni vedlo kaj je v njem, pa je reševalo življenja.
Odgovori
+7
10 3
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677