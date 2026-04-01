Pazljivo pred prazniki: odpoklic prekajenih mesnih izdelkov

Odpoklic prekajenega svinjskega vratu
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi presežene mejne vrednosti za policiklične aromatske ogljikovodike iz prodaje odpoklicala izdelek prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Aleš Lah, s. p., predelava mesa in izdelovanje mesnih izdelkov.
Serijska oznaka izdelka je lot: 6226, rok uporabe pa 6. 3. 2026.
Danes pa je zaradi istega vzroka odpoklicala še prekajen svinjski vrat, ki ga proizvaja Domača mesnica Damijan Emeršič s. p.
Serijska oznaka izdelka je 39/26, rok uporabe je 25. marec 2026.
Odpoklic izdelka prekajena svinjska rebra
Uprava je prav tako zaradi presežene mejne vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov iz prodaje odpoklicala izdelek prekajena svinjska rebra, ki ga proizvaja Kmetijska zadruga Ruše.
Serijska oznaka izdelka je 61, rok uporabe pa 2. april 2026.
Uprava za varno hrano kupce prosi, da omenjena živila zavržejo ali jih vrnejo na mesto nakupa.
