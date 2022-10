Pazljivo pri izbiri krem, ki obljubljajo čudeže

Večina žensk prve znake staranja opazi že v zgodnjih tridesetih, ko gubice niso zgolj posledica let, temveč odražajo tudi nezdrav življenjski stil. Stres, neuravnotežena prehrana, onesnažen zrak in uporaba agresivnih izdelkov na vaši koži puščajo sledi, le-ta pa izgublja sijaj, elastičnost in postaja vedno bolj povešena.

Posezite po naravni kozmetiki

Kozmetični izdelki, ki jih vsakodnevno uporabljamo, kot denimo dnevna krema, so še kako pomembni in na srečo imamo tudi v Sloveniji na voljo kozmetiko, ki temelji na naravnih sestavinah in deluje izredno učinkovito, a hkrati neinvazivno in brez nezaželenih stranskih učinkov, poleg tega pa tudi NI testirana na živalih.