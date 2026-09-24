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Pazljivo pri izbiri krem, ki obljubljajo čudeže

Ljubljana, 24. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Lux-Factor 4D Hyaluron

Če se zjutraj v ogledalu prvo zazrete v nadležne gubice in izrazne črte na vašem obrazu, niste edini.

Večina žensk prve znake staranja opazi že v zgodnjih tridesetih, ko gubice niso zgolj posledica let, temveč odražajo tudi nezdrav življenjski stil. Stres, neuravnotežena prehrana, onesnažen zrak in uporaba agresivnih izdelkov na vaši koži puščajo sledi, le-ta pa izgublja sijaj, elastičnost in postaja vedno bolj povešena.

Posezite po naravni kozmetiki

Kozmetični izdelki, ki jih vsakodnevno uporabljamo, kot denimo dnevna krema, so še kako pomembni in na srečo imamo tudi v Sloveniji na voljo kozmetiko, ki temelji na naravnih sestavinah in deluje izredno učinkovito, a hkrati neinvazivno in brez nezaželenih stranskih učinkov, poleg tega pa tudi NI testirana na živalih.

To je certificirana naravna kozmetika Lux-Factor, ki je na našem tržišču že dobro znana s svojo izredno učinkovito kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino evropskega izvora. Le-ta že po nekaj dneh uporabe vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gubice, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema prodira v kožne celice in izboljšuje strukturo kože, posledica redne uporabe pa je zdrava in mladostna koža.

Lux-Factor 4D Hyaluron

Hialuron evropskega porekla

G enerični hialuron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen, niti ni testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. K sreči se 4D Hyaluron krema proti gubam od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno 100 % naravni hialuron evropskega porekla ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gub in pomlajevanju kože. Hialuron evropskega porekla brez škodljivih stranskih učinkov na dolgi rok zagotavlja videz gladke in mladostne kože ter izboljšuje samo strukturo kože.

Lux-Factor 4D Hyaluron

Priporočajo jo tudi strokovnjaki

Naravna dnevna krema Lux-Factor 4D Hyaluron je klinično testirana, priporočajo jo strokovnjaki, med njimi tudi magistra farmacije Nina Šurbek Fošnarič, ki je po testiranju povedala: "Strokovnjaki in farmacevti smo resno pristopili k analizi sestavin v kremah ter sami testirali delovanje in učinek, da bi ugotovili, katera krema proti gubicam zares deluje in vsebuje naravne sestavine za varno uporabo brez škodljivih stranskih učinkov. Kot magistra farmacije priporočam izredno učinkovito kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino. Naravna patentirana 4D formula proti gubam v Lux-Factorjevi kremi omogoča intenziven prenos učinkovin v kožo, tudi v globlje plasti, zato so tako globoke kot izrazne gube že po prvem nanosu očitno zmanjšane. Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, koža pa lepo zglajena. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je klinično testirana in ima ustrezne certifkate ter ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Tudi sama za nego obraza uporabljam izključno Lux-Factorjevo kremo 4D Hyaluron in jo toplo priporočam vsem, ki si želite zdrav in mladosten videz kože!" 

Pred in po 14 dneh uporabe kreme proti gubam Lux-Factor.
Pred in po 14 dneh uporabe kreme proti gubam Lux-Factor.
FOTO: Arhiv ponudnika
Lux-Factor 4D Hyaluron

Pozabite na botoks

Vse bolj priljubljeno postaja tudi pomlajevanje obraza z injekcijami botoksa, le-te pa ponujajo samo kratkotrajno rešitev in pogosto poskrbijo za izumetničen videz. Z naravno kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron pa lahko brez škodljivih posledic dosežete tudi do 80 % mlajši videz kože na obrazu, prve rezultate pa boste opazili že po 14 dneh uporabe kreme. Dodatni plus? Krema je tudi odlična podlaga za ličila. 

Bi jo želeli preizkusiti tudi vi?

Prav zdaj lahko kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron naročite po promocijski ceni z več kot 50 % popustom na spletni strani www.luxfactor.com ali preko telefonske številke: 01 777 41 07.

 

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kreme gubice Lux-Factor 4D Hyaluron

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