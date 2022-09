Paznikom v koprskem zaporu prekipelo, ogrožena tudi njihova varnost

Samo v letu 2021 so pravosodni policisti skupaj opravili 63.666 nadur. " Če gledamo nadure, manjka najmanj 30 ljudi, preobremenjenost pa se že kaže v zdravstvenih posledicah. Vse več je tistih, ki jih na medicini dela ocenijo, da ne smejo opravljati vseh del in nalog – nekateri ne smejo delati ponoči in v izmenah, nositi orožja, uporabljati prisilnih sredstev ter upravljati specialnih vozil za prevoz zapornikov ," poudarja Verk.

Da je stanje resno, jasno kažejo tudi številke, ki nam jih posreduje: od 1. januarja 2020 do 16. avgusta letos se je na 236 razpisanih delovnih mest za pravosodne policiste zaposlilo zgolj 54 pravosodnih policistov in na 52 razpisanih delovnih mest za inštruktorje zgolj 18 inštruktorjev. V zadnjem letu beležijo vse več odhodov pravosodnih policistov iz celotnega zaporskega sistema, kjer prednjači koprski zapor. Tudi v prihodnosti pričakujejo stalen upad števila pravosodnih policistov, zaskrbljujoče pa je, da ob sedanjem trendu zaposlovanja ne bo mogoče niti nadomestiti vseh, ki bodo odšli. Do konca leta 2026 se namreč predvideva upokojitev 71 pravosodnih policistov in 20 inštruktorjev. Zaradi kadrovskega primanjkljaja pravosodnih policistov ter stalne rasti števila pripornikov se je v letu 2021 število odpovedanih spremstev v primerjavi z letom 2020 povečalo, z 389 na 456.

Nihče v tem trenutku nima toliko poguma, da bi javno povedal, da kandidatov za pravosodne policiste, ki jih oblečejo v uniformo in vržejo naravnost med zapornike, enostavno ni, kajti skoraj ni nikogar, ki bi to nevarno, strokovno zahtevno in zdravju škodljivo delo opravljal za 750 evrov, opozarja predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk.

V letu 2021 je bilo od skupno 456 odpovedanih spremstev 439 spremstev odpovedanih na sodišča, tri odpovedi so bile na lokacijo centra za socialno delo in 14 odpovedi v zdravstvene ustanove. Odpovedi spremstev zaprtih oseb na sodišče povzročajo prelaganje razpisanih obravnav in posledično podaljševanje sodnih postopkov.

"Zbrala se je več kot polovica pravosodnih policistov, ki imajo vsega dovolj. Eden od njih je povedal, da je bil v enem mesecu prost le dva dneva. Nimajo socialnega in družinskega življenja, utrujeni so, zafrustrirani ... Delo z zaporniki ni lahko, sploh v Kopru, kjer je več kot 80 % storilcev kaznivih dejanj tujcev – migrantov in beguncev. Večina pravosodnih policistov sicer zna angleško, ampak jim to nič ne pomaga, ker obsojenci ne znajo. Kaj, če se združijo in koga napadejo? Tam je 100 tujcev in prepustiti to trem ali štirim policistom ... Eden od njih je na vratih, drugi je operativni vodja izmene, to pomeni, da se z njimi realno ukvarjata samo dva. To je varnostni rizik in sramota za to državo!" je oster Verk, ki pravi, da so zapori – tako kot stranišča – zrcalo družbe.

Trenutno je najhuje v koprskem zaporu. Od 49 pravosodnih policistov jih je bilo nedavno devet na bolniški, dva pa imata samo polovični delovni čas. Izčrpani so, preobremenjeni, vse več jih odhaja na bolniške. Prišlo je celo tako daleč, da grozijo s protestnim shodom, saj stavkati po zakonu ne smejo. Prejšnji teden je tam potekal krizni sestanek s predstavniki vlade in sindikata.

'Direktor največjega slovenskega zapora lahko le sanja o plači višjega sekretarja v državni upravi'

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) se s pomanjkanjem pravosodnih policistov in drugih strokovnih sodelavcev sooča že dve desetletji. Težava torej ni nova, se pa vse bolj poglablja. Avgusta letos je bilo tam zaposlenih 554 pravosodnih policistov in 16 pravosodnih policistov kandidatov, kar pa je občutno premalo tudi glede na obstoječe varnostne zahteve. "Po kadrovskih standardih in normativih za delo strokovnih delavcev in pravosodnih policistov iz decembra leta 2018, s katerimi se zagotavlja ustrezna raven strokovnega dela in varnostnih standardov ter preprečuje preobremenjenost zaposlenih, bi morala uprava zagotoviti 672 pravosodnih policistov, kar pomeni, da trenutno primanjkuje več kot 100 pravosodnih policistov," so poudarili na ministrstvu za pravosodje.

Po Verkovih ocenah je aktualno stanje v slovenskih zaporih posledica premalo strokovnega dela in skrbi za zaporske uslužbence ter slabega dela "nekaterih preveč vplivnih in politično podprtih posameznikov, ki že dve desetletji vedrijo in oblačijo na Generalnem uradu URSIKS, zato tudi ne zmorejo ustreznejšega razvoja slovenskega zaporskega sistema, ki je potreben vsebinske prenove in novih, izobraženih, primerno usposobljenih ter ustrezno plačanih pravosodnih policistov in drugih strokovnih sodelavcev".

Pravosodni policisti bi bili po njegovih besedah več kot zadovoljni s panožno kolektivno pogodbo policistov ter z veliko boljše urejenim položajem policistov notranjih zadev, pedagogi in psihologi in drugi strokovnjaki v zaporu z univerzitetno izobrazbo oziroma z II. bolonjsko stopnjo pa bi bili srečni vsaj s plačo in bonitetami učitelja na osnovni šoli ali vzgojitelja v otroškem vrtcu. "Zato direktor največjega slovenskega zapora na Dobu s tristo zaposlenimi, ki skrbijo za več kot 600 obsojencev, lahko le sanja o plači višjega sekretarja v državni upravi, ki pa se žal lahko sistemizira le na sedežu ministrstva."

Že 26. januarja lani so na tedanjo ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič in generalnega direktorja URSIKS Bojana Majcna naslovili jasne in strokovno utemeljene zahteve ter ju opozorili na nujnost sprememb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS), slab položaj pravosodnih policistov in drugih zaporskih uslužbencev, ko gre zgolj za domnevno enoten sistemu plač javnega sektorja ter hkratno neupoštevanje Standardnih minimalnih pravil Organizacije združenih narodov za ravnanje z zaporniki. Odziv sindikata na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIKS pa so 7. septembra letos poslali tudi Vladi RS, DZ, ministrstvu za javno upravo in varuhu človekovih pravic.

Predlagane spremembe si lahko podrobneje ogledate v spodaj pripetem dokumentu!