Šuštarska nedelja tokrat v manjšem obsegu in ob strogem upoštevanju ukrepov

Potem ko je lani zaradi epidemije odpadla, je v tržiškem starem mestnem jedru znova zaživela tradicionalna Šuštarska nedelja ali praznik domače obrti. Tokrat sicer v precej manjšem obsegu in ob strogem upoštevanju pogoja PCT. Obiskovalcem je bilo na voljo tudi samoplačniško hitro testiranje. Spremenila se je tudi ponudba, ta je bila letos bolj butična in veliko bolj slovenska. In tako bo tudi v prihodnje, zagotavljajo organizatorji.