Poostren inšpekcijski nadzor: Posamezniki dokazil ne želijo pokazati, tarče tudi zaposleni

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za javno upravo Boštjan Koritnik sta se sestala z osrednjimi inšpekcijskimi službami. Seznanila sta se z rezultati strožjega nadzora izpolnjevanja pogoja PCT med preteklimi prazniki. Inšpektorji pristojnih inšpektoratov so skupaj izvedli več nadzorov in v povezavi s kršitvami izrekli več prekrškovnih ukrepov: "Skrb vzbujajoče so ugotovitve, da posamezniki dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ne želijo pokazati ali pa izražajo svoje nezadovoljstvo nad tistimi, ki nadzor izvajajo," sta opozorila v skupni izjavi .

Slovenska družba si ne more privoščiti vnovičnega strogega omejevanja

S poostrenim nadzorom želijo ljudi opomniti, naj se vedejo previdno in preventivno. Sredstva, s katerimi se lahko zaščitimo, so vedno na voljo. Odgovornost, da skrbimo za svoje zdravje in za zdravje bližnjih, pa je na nas samih, sta poudarila ministra: "Trdno verjameva, da lahko le s skupnimi napori preprečimo morebitna zapiranja. Slovenska družba si namreč ne more privoščiti vnovičnega strogega omejevanja ali zaustavljanja gospodarskih dejavnosti."

Inšpektorji morajo dosledno nadaljevati strožji nadzor izpolnjevanja pogoja PCT, saj bodo s tem pripomogli k izboljšanju sicer nezavidljive zdravstvene situacije, sta poudarila: "Zavedava se, da z inšpekcijskim nadzorom ni mogoče zajeti vseh situacij, ko bi lahko prišlo do prenosa okužb, zato ponovno apelirava na vse državljane, naj ravnajo odgovorno ter dosledno upoštevajo pogoj PCT in druge (samo)zaščitne ukrepe."

Proti zapiranju gospodarstva tudi OZS

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ostro nasprotujejo morebitnemu zapiranju gospodarstva, so pa obrtniki in podjetniki pripravljeni spoštovati vse zaščitne ukrepe, so sporočili. "Narediti moramo vse, da do vnovičnega zapiranja gospodarstva ne pride. Številni obrtniki in podjetniki, zlasti v storitvenih dejavnostih, še vedno okrevajo po večmesečnem zaprtju posameznih panog. Zato pozivam vse obrtnike in podjetnike, državljanke in državljane, naj spoštujejo zaščitne ukrepe in dosledno preverjajo pogoj PCT. Le s skupnimi močmi bomo lahko zajezili širjenje okužb ter s tem preprečili zapiranje družbe in gospodarstva. Prepričan sem, da si vsi želimo čim prej spet imeti normalno življenje brez ukrepov in omejitev. Vsak izmed nas lahko k temu prispeva z odgovornim ravnanjem," ob tem opozarja predsednik OZS Branko Meh.