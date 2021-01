'Pričakoval sem, da se bo vlada opogumila in odprla šole tudi v črnih regijah'

"Vlada se drži teh smernic, ki jih je sama sprejela, zdaj pa bi si želeli, da bi odstopala od njih, kot je takrat, ko bi morala šole odpirat hkrati z drugimi dejavnostmi, pa jih ni," jezadnjo potezo vlade, ki se je odločila, da dodatno zapre šole in vrtce v zasavski in obalno-kraški regiji, v oddaji 24UR ZVEČER komentiral predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan.

Dodal je, da je glede na ponedeljkove rezultate testiranja,"ki so pokazali, da je stopnja okuženosti med šolniki izjemno nizka", pričakoval drugačen razplet – da se bo vlada opogumila in odprla šole tudi v črnih regijah. "Šole po poročilu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni niso generator okužb in bi se morale zapirati zadnje in odpirati prve," je izpostavil Pečan.

O testiranju učiteljev v ponedeljek čez dan, je Pečan dejal, da so bili nad tem delom vsebine okrožnice zelo presenečeni, saj "si je večina šol uspela organizirati testiranje na način, da bi pouk brez težav potekal ob tem". O tem bodo danes tudi obvestili pristojne na vlade, nadejajo si, da v ponedeljek pouk v šolah vendarle bo. Bi si pa želeli več dialoga med šolniki in vlado, je še izpostavil Pečan in zaključil:"Bolje bi bilo, da bi v ospredje stopila stroka, tako zdravstvena kot pedagoška, in ne politika."