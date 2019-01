Peče palačinke in zbira papir, da dobi denar za terapije

V Sloveniji živi le devet oseb, ki imajo redko genetsko bolezen, Apertov sindrom. Med njimi je tudi 26-letni Tim Bučar, ki se nikoli ni vdal v usodo. Ustanovil je Zavod za razvoj socialne vključenosti Odprte karte in začel služiti denar zase in za druge. Peče palačinke, dela smutije in zbira papir, ki ga prodaja za to, da dobi denar za terapije, ki mu omogočajo hojo in vožnjo s kolesom.

Če se vam doma torej nabira star papir, vas Tim prosi, da ga pokličete in ga bo z veseljem prišel iskat. Tima lahko pokličete, nanj pa se lahko obrnete tudi prek njegove Facebook stani Tim Car. Donacije pa sprejema tudi na transakcijskem računu Zavoda za razvoj socialne vključenosti. Pomoč Timu

Timova telefonska številka: 031 489 207

Facebook stran: Tim Car

TRR zavoda ZOK: SI56 6100 0001 1882 265 Tim Bučar FOTO: Kanal A