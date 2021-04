Pečečnik: Takšnega kaznivega delovanja nismo pričakovali

V civilni pobudi za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki pa so zavrnilno odločbo ministrstva za okolje in prostor pozdravili. Izrazili so upanje, da bo tokratna zavrnitev končno prinesla premik v razmišljanju o projektu BŠP tudi na investitorjevi strani ter da bo omogočila začetek dialoga o drugačni rešitvi za Plečnikov stadion.

Pečečnik je konec marca za Delo povedal, da je trdno prepričan, da je negativno mnenje ZVKDS njihovemu projektu neposredna posledica političnega vplivanja ministra za kulturo in njegovih sodelavcev na stroko. "In vse to na škodo projekta, zato skupaj z odvetniki pripravljam kazensko ovadbo proti ministru Vasku Simonitiju, direktorici direktorata za kulturno dediščino Jelki Pirkovič in pravnici na ministrstvu," je povedal za časnik.

Obenem so izrazili pričakovanje, da bo ta zavrnitev spodbudila državo, da bo posegla v reševanje Plečnikovega stadiona, in to tako, da bo začela iskati rešitev za prenos lastništva spomenika na državo bodisi z odkupom ali menjavo za drugo nepremičnino. Tako bo omogočila, da bosta obnova in revitalizacija stadiona v izvirni obliki in v skladu s predpisi čim prej stekli.

Projekt BŠP, ki ga načrtuje Pečečnik, bi gradili po načrtih biroja GMP iz Berlina. Ta predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje – hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje.

Gospodarsko družbo BŠP, ki je pripravila projekt prenove stadiona, zgrajenega po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, je Pečečnikova družba GSA ustanovila v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana (MOL) in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS). Vendar je predsednik OKS Bogdan Gabrovec še pred objavo odločitve okoljskega ministrstva za Delo povedal: "Iz tega projekta se bomo po 14 letih umaknili. Tega se ne bomo šli več, ker ne smem nasledniku pustiti kakšnega okostnjaka. Zato bomo na skupščini, ki bo enkrat maja, najverjetneje sprejeli sklep, po katerem bomo izstopili iz te zgodbe."