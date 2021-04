Pečečnik brez gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park

Kot je zapisala predstavnica civilne pobude Karmen Stariha, so odločbo ministrstva prejeli v četrtek. "Glede na številne nezakonitosti in na vse negativne posledice projekta na Plečnikovo dediščino, okolje ter zdravje in premoženje prebivalcev, na katere opozarjamo že od začetka projekta, je bila odločitev tudi pričakovana."

Kot so poudarili, je projekt Bežigrajski športni park (BŠP) nesprejemljiv z več vidikov in se že od začetka sooča z močnim nasprotovanjem strokovne in širše javnosti. Zdaj upajo, da bo tokratna zavrnitev prinesla premik v razmišljanju o projektu BŠP tudi na strani investitorja, kar bi omogočilo začetek dialoga o drugačni rešitvi za Plečnikov stadion.

Obenem pričakujejo, da bo zavrnitev spodbudila državo, da bo aktivno posegla v reševanje stadiona, in sicer tako, da bo začela iskati rešitev za prenos lastništva spomenika na državo, bodisi z odkupom ali menjavo za drugo nepremičnino. Na ta način bi omogočili, da bosta obnova in revitalizacija stadiona v izvirni obliki čim prej stekla.

Projekt, ki ga načrtuje poslovnež Joc Pečečnik, je sicer prejel negativno kulturnovarstveno mnenje tako Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) kot ministrstva za kulturo.