Pečečnik: Hudo mi je, da bi delavci ostali brez zasluženega plačila

Ta je precej na široko pojasnil tudi dogajanje v podjetju, ki je, kot poudarja, 'pod vodo'. Kot je opisal, je v začetku leta do njega po pomoč prišel lastnik podjetja, Milanu Mörec . " Odločili smo se, da bomo pomagali, saj nam je dotedanji lastnik zagotovil, da potrebujejo med 300.000 in 400.000 evrov kredita ali vložka. Nakazali smo 400.000, da smo pomirili situacijo, ter pokrili zaostanke do zaposlenih, prispevke in regres. Bili smo prepričani, da bomo z lastnikom našli pot, ki mu bo omogočila preživetje, nam pa vračilo brezobrestnega kredita. Od takrat naprej je šlo vse narobe, " opisuje.

"Zaradi kupcev, ki niso poravnali svojih obveznosti do Mode Mi&Lan, je prišlo do tega, da zaposleni niso prejeli celotnih plač. Hudo mi je, če pomislim, da bi zaposleni v tem predbožičnem času ostali brez zasluženega plačila, zato sem se odločil, da v kolikor kupci do jutri ne bodo Modi Mi&Lan poravnali svojih obveznosti, bo, zavoljo plač, finančna sredstva (še dodatno) založila skupina Elektronček," je v izjavi za javnost poudaril podjetnik Joc Pečečnik.

"Lastnik nam je prikrival prave informacije in sklepal posle in dogovore, ki so izven standardov in ki predstavljajo neracionalne odločitve za podjetje. Posle je sklepal brez kalkulacij, kar je predstavljalo finančno izgubo za podjetje. Čez 14 dni me je poklical dotedanji lastnik, ki je od mene prosil še dodatnih 300.000 evrov, saj mu je država blokirala račun, ker je v času korone prejel državno pomoč v višini 270.000 evrov, ki jo je moral vrniti, saj je v času korone opravljal dejavnost šivanja mask iz blaga." Dodali so mu še 300.000 evrov in postavili direktorja, da bi preprečili netransparentno delovanje in informacije ter finančne šoke. Po nastopu direktorja, ki so ga imenovali na položaj, so videli, da je podjetje pod vodo in da je v podjetju veliko stvari, ki ne bi smele biti izvedene na način, kot so bile, razlaga Pečečnik. Podjetje so nato prevzeli, zaposlili direktorja in vsak mesec zagotavljali 150.000 evrov likvidnosti, da bi v vmesnem času lahko našli ustrezno rešitev. Odločili so se, da bomo v Modo Mi&Lan investirali do 1,5 milijona evrov.

Podjetje je potem iskalo domači potencial na območju nekdanje Jugoslavije in za ta namen so odkupili blagovno znamko Mura, pripeljali strokovnjake s področja mode in proizvodnje. Iskali so potencial na avstrijsko-švicarsko-nemškem trgu, preiskali so italijanski trg in iskali priložnosti na ameriškem trgu. Kot pojasnjuje, so na ameriškem trgu našli kupca, ki bi letno kupil za 4 milijone oblačil, vendar bi morali posodobiti proizvodnjo, izboljšati kvaliteto in dodatno zaposliti ljudi z boljšim znanjem, predvsem na področju tehnologije in krojenja. Ker tega niso mogli zagotoviti, se je sodelovanje ustavilo. Na italijanskem trgu je podjetje še vedno zelo aktivno, vendar do sedaj niso našli primernega partnerja, saj sta za vse pomembne partnerje problem kapaciteta in znanje, ki ni več na zelo visokem nivoju, saj je podjetje leta delalo tako imenovane lon posle. Na avstrijsko-nemško švicarskem trgu je podjetje našlo nekaj strank, vendar je to premalo. Ostaja jim še domači trg, saj Moda Mi&Lan za svetovnega ta trenutek s kakovostjo ni konkurenčna in podjetje nima ustrezne kapacitete, pravi Pečečnik.

Zanimiva ponudba s Sportine, a ta ne pristaja na garancijo

Poleti pa so dobili zanimivo ponudbo s strani skupine Sportina Group, in sicer, da bi obnovili blagovno znamko Mura in izdelke prodajali v prodajalnah Sportine. Predlagani obseg kolekcije bi bil skoraj 3 milijone, kar pomeni, da bi bil to za Modo Mi&Lan idealen partner. S tem bi lahko revitalizirali blagovno znamko Mura, ki prihodnje leto praznuje 100 let, obdržali bi proizvodnjo, ki bo za Evropo strateško pomembna in imeli bi proste kapacitete za lasten razvoj, našteva Pečečnik.. V novembru je podjetje želelo s Sportino podpisati pogodbo, vendar so nato v podjetju prejeli obvestilo, da lastniki Sportine ob naročilu kolekcije Modi Mi&Lan niso pripravljeni garantirati za plačilo nove kolekcije. V praksi to pomeni, da bi Sportini dobavili za skoraj 3 milijone evrov oblačil, in to po njihovih navodilih in izboru, Sportina pa ne bi bila dolžna tega odkupiti. Na garancijo niso pristali. Na tej točki je konec novembra zadeva obstala. "Sportino Group na tej točki še enkrat prosim za pomoč. Če bi nam prišli naproti s predlagano rešitvijo, bi podjetju Moda Mi&Lan zares pomagali v teh težkih časih," poziva Joc Pečečnik.

"Direktor Marko Hozjan je obupal, podjetje nima nobenih pravih (perspektivnih) poslov, ima neurejene odnose z blagovno znamko Moro (šivanje po meri), mesečno pa troši med 150.000 do 200.000 evrov. Do sedaj jih je zagotavljala moja skupina Elektronček. Prišli smo do porabe 1,5 milijona pomoči na strani naše skupine, zato smo se odločili, da v podjetje ne moremo več vlagati," pravi Pečečnik.

Kot poudarja, bo, če ne bodo našli strateškega partnerja ali naročil, ki bodo imela za seboj finančno garancijo, prihodnost družbe zelo težka.