Pečečnik: Ne bom dovolil, da nekaj posameznikov jemlje zakon v svoje roke

Sklicevanje na napačne pravne podlage, procesno nepravilno ravnanje in neupravičen odvzem pristojnosti. Tako je grešilo kulturno ministrstvo Vaska Simonitija, je ugotovila upravna inšpekcija v nadzoru postopkov za projekt Bežigrajski športni park. Da se ta po 14 letih še kar ne premakne s papirja, je v zadnjem poskusu doseglo ministrstvo za kulturo, ki je povozilo pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in samo izdalo negativno mnenje. Ne bom dovolil, da nekaj posameznikov jemlje pravico in zakon v svoje roke, minister Simoniti pa jim pri tem pomaga, je jasen prvi mož 12-milijonske investicije Joc Pečečnik.

icon-expand