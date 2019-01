Pečečnik se ne umika, zgolj izkoristil bo prednosti nove gradbene zakonodaje

Potem ko je včeraj kot strela z jasnega udarila novica, da naj bi se glavni investitor prenove Plečnikovega stadiona Joc Pečečnik umaknil iz projekta, je danes jasno, da se za to potezo skriva nov manever, ki utegne prispevati k hitrejšemu razpletu več let trajajoče zgodbe pridobivanja potrebnega okoljskega dovoljenja.

Na ministrstvu za okolje in prostor so nam namreč potrdili, da je Pečečnik oziroma družba Bežigrajski športni park (BŠP), ki jo je ustanovil skupaj z ljubljansko občino in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) na ministrstvu 20. decembra podal zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Gre za tako imenovani integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, eno izmed bistvenih novosti novembra 2017 sprejetega Gradbenega zakona, ki je stopil v veljavo 1. junija 2018.

Zakaj se je Pečečnik odločil izkoristiti novo gradbeno zakonodajo?

Omenjen postopek je predviden za objekte, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje, hkrati pa je treba za njih izvesti presojo okoljskih vplivov. Po stari zakonodaji je veljalo, da so morali investitorji za takšne objekte najprej pridobiti okoljevarstveno soglasje - samostojen akt, zoper katerega je bilo mogoče vložiti pravno sredstvo. Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je vodil upravni organ krajevno pristojne upravne enote, je bila nujno potrebna njegova pravnomočnost.

Integralni postopek pa po novem združuje dva do sedaj ločena postopka: postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in postopka gradbenega dovoljenja. Za vodenje celotnega postopka je pristojno ministrstvo za okolje in prostor, Arso pa ostaja le še v vlogi obveznega mnenjedajalca glede vplivov na okolje. S tem naj bi se končno pospešili do sedaj dolgotrajni postopki, v primežu katerih so se v zadnjih letih znašli investitorji. Za njih pa je ugodno predvsem to, da imajo stranski udeleženci le enkratno možnost uveljavljanja pravnih sredstev (denimo pritožb). Na podlagi napisanega bi se torej lahko tudi Joc Pečečnik na račun tega izognil kakšnemu pritožbenemu postopku in pohitril celotni postopek.

"Z integracijo postopkov ne prihaja več do podvajanja dokumentacije in procesnih dejanj (ena obravnava, seznanjanje istih strank in zainteresirane javnosti v različnih postopkih, izda se ena odločba, pravna sredstva zoper odločbo). Nova ureditev ob racionalizaciji postopkov zagotavlja vse standarde sodelovanja javnosti ter pravnega varstva udeležencev tega postopka, omogoča pa tudi postopek prevlade javne koristi," so nam pojasnili na pristojnem ministrstvu.

Kot določa zakon, mora ministrstvo o izdaji gradbenega dovoljenja Pečečniku odločiti v roku petih mesecev od vložitve popolne zahteve, pri čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj in javne razprave. Od 1. junija 2018, odkar je v veljavi nova zakonodaja, je ministrstvo po integralnem postopku izdalo eno dovoljenje.