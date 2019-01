Pečečnikov projekt zdaj še z glasno podporo Počivalška

Projekt izgradnje Bežigrajskega športnega parka, za katerega si podjetnik Joc Pečečnik prizadeva že 10 let, ima podporo gospodarskega ministrstva. "To je za nas pomembna investicija," je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal, da bi projekt lahko podprla država.

"To je za nas pomembna investicija in bomo, če bodo investitorji to želeli, ta postopek po novem zakonu o spodbujanju investicij pripeljali do tega, da bo tudi ta investicija deležna participacije države," je po današnjem srečanju z Jocem Pečečnikom v Ljubljani poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ta sicer o številki še ne more govoriti, saj da je treba naprej priti do prvega koraka - pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek meni, da je Pečečnikov projekt pomembna investicija za državo. FOTO: Damjan Žibert

Da ima projekt Bežigrajskega športnega parka oziroma prenove Plečnikovega stadiona v Ljubljani tako "dolgo brado", je za ministra nezaslišano. "Na ministrstvu smo podpirali in podpiramo ta projekt. Vesel sem, da smo našli izhod iz tega, da bomo do končnega cilja prišli po novi zakonodaji. Cilj je, da se do gradbenega dovoljenja pride še letos," je povedal. Kot je spomnil minister, nov investicijski zakon izenačuje tuje in domače vlagatelje. Tako velik projekt, kot je prenova Plečnikovega stadiona, je po njegovih besedah tako v smislu vsebine, investicije kot tudi pomena pravi primer za pomemben korak pri uporabi tega zakona."Interes države je v tem, da se kulturno-zgodovinski spomenik revitalizira v gospodarske namene," je poudaril Počivalšek in dodal, da ta projekt ni le nogometna zgodba, ampak širša. Pečečnik: Želim vedeti, ali si vlada želi, da je projekt strošek države ali pa njen prihodek Počivalšek se strinja s Pečečnikom, da je pri tem projektu ključno, ali bo ustvarjal denar ali bo strošek. "Tu sva na isti strani in verjamemo, da je pri projektu možno priti do tega, da bo ustvarjal neko novo vrednost, na drugi strani pa tudi, da uskladimo vse različne interese," je še dejal minister, ki verjame, da bo vse pri projektu narejeno z upoštevanjem vseh okoljskih standardov.

Pečečnikov glavni namen je, da se vzpostavi projekt, ki bo imel "ekonomsko logiko in ki bo ohranil spomenik in bo čim več Ljubljančanom in ostalim državljanom ter turistom dajal smisel za obisk". FOTO: POP TV

Pečečnik je, kot je dejal, pomirjen in vesel, da so slovenski investitorji zdaj izenačeni s tujimi. Še bolj vesel pa bo, ko bo od vlade dobil odgovor na vprašanje, ali si vlada želi, da je projekt strošek države ali da je prihodek države. "Ko bom slišal še to, mislim, da so vsa vprašanja o tem, ali projekt bo ali ne, odgovorjena," je dejal. Pečečnikov glavni namen sicer je, da se vzpostavi projekt, ki bo imel "ekonomsko logiko in ki bo ohranil spomenik in bo čim več Ljubljančanom in ostalim državljanom ter turistom dajal smisel za obisk". Podjetnik, ki je ministra seznanil z vsemi podrobnostmi projekta, je izrazil prepričanje, da z vidika varstva okolja in upravnega postopka v projektni dokumentaciji ni nobenih napak. "Smo resni investitorji, ki nameravajo naložbo izpeljati," je zagotovil.

V projekt bo po ocenah Pečečnika treba vložiti še dodatnih 180 oziroma 200 milijonov evrov. FOTO: POP TV