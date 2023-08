Voda odnesla domačijo: preživela le pujsa, ki so ju rešili s helikopterjem

Na varno so odšli k sorodnikom, ki živijo nekoliko višje, sami so evakuirali tudi 86-letno babico, ki je težko pokretna. Ko se je zdanilo, so se po strmem bregu vrnili na svojo domačijo in ugotovili, da je voda odnesla del hleva.

Družina Pečnik iz zaselka Rastke je na svoji domačiji skrbela za dve kravi, kokoši, zajce, konja in tri pujse, imeli so tudi vrt. "Smo samooskrbna kmetija, k nam je veliko krajanov prihajalo po mleko," razlaga Milan Pečnik , ki zaradi močnega deževja v noči na petek ni zatisnil očesa. "Vso noč sem bedel, ob 3.30 pa je voda tako narasla, da smo morali hišo zapustiti skozi balkonska vrata."

Od živali se je uspelo rešiti le konju, ki se je pasel nad hišo. Voda je odnesla tudi vso kmetijsko mehanizacijo, med drugim žago za razrez hlodovine, novo kosilnico, sadilec za krompir, prikolico za prevoz živali, mikser za pripravo hrane za prašiče, molzni stroj, cepilec za drva in puhalnik za seno. Kosilnico smo kupili lani, pove Pečnik, ki se še spominja poplav leta 1990, a tokrat je bilo veliko huje. "Ob hiši so bili urejeni odtoki, a je voda ubrala svojo pot. Po navadi je voda spirala, tokrat je zasipala," se petkove noči spominja Pečnik.

In voda je zasula tudi njihovo hišo. Tekom dneva so se namreč spet vrnili na domačijo in ugotovili, da je voda spremenila strugo in odnesla še drvarnico ter vdrla v hišo, kjer so imeli zamrzovalnike, toplotno črpalko in peč za centralno ogrevanje. Do hiše smo lahko prišli le po bregu in prek lestve čez škarpo, razlaga Pečnik.

Voda je nato odnesla še nadstrešek za kmetijske stroje, med drugim trosilko za gnoj, prikolico za avto, kosilnico, nakladalno prikolico za seno in plug za oranje njive.

Ujmo preživela dva pujsa in konj

Milanov sin, ki je bil v petek v času najhujšega deževja v službi, dva dni sploh ni mogel do domačije, ki je bila odrezana od sveta. V nedeljo se je družina skupaj s sorodniki peš preko gozdne vlake prebila do domačije, kjer so ugotovili, da sta ujmo preživela dva pujsa in konj, ki se je pasel na travniku.

O razmerah na kmetiji so obvestili Civilno zaščito, ki jim je zagotovila, da bodo pujse na varno prepeljali s helikopterjem. Pečnikovi so dva dni peš preko gozda hodili na svojo uničeno domačijo in skrbeli za živali, v sredo pa je po pujsa prišel helikopter slovenske Policije in ju uspešno prepeljal do hiše, kjer sedaj začasno bivajo Pečnikovi. Konj si je lažje poškodoval nogo, zato so poklicali veterinarja, ki ga bo oskrbel.