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Slovenija

Ostro nad strokovne posvete o šolski reformi: 'Gre za navidezno participacijo'

Ljubljana, 10. 11. 2026 12.50 pred 1 uro 4 min branja 57

Avtor:
Ne.M.
Učenci

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije se je odločila, da ne bo več sodelovala na strokovnih posvetih o prenovi vzgoje in izobraževanja, ki jih organizira ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, ki ga vodi Borut Rončević. V zvezi menijo, da posveti niso dovolj strokovno in nepristransko zasnovani. Med glavnimi očitki navajajo, da ministrstvo samo izbira udeležence, kar po njihovem mnenju vzbuja dvome o objektivnosti postopka. Kritični so tudi do kratkih rokov za pripravo na razprave in "navidezno participacijo, znotraj katere obstaja možnost, da se razprave strokovnih združenj manipulativno uporabi za legitimacijo že vnaprej predvidenih rešitev".

Minister Borut Rončević
Minister Borut Rončević
FOTO: Bobo

Na 35. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, ki 9. in 10. novembra poteka v Portorožu, sta udeležence nagovorila minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević ter državna sekretarka Mojca Škrinjar. Rončević je poudaril, da ministrstvo ravnatelje vidi kot ključne partnerje pri pripravi in izvedbi reforme šolstva. Izpostavil je, da je jasno, da devetletka ni izpolnila zastavljenih ciljev. "Težav in izzivov se v zadnjih dvajsetih letih v slovenskem šolskem sistemu ni reševalo, ampak se jih je samo proučevalo," so zapisali na ministrstvu. 

Na ministrstvu nadaljujejo vključujoč proces priprave celovite reforme vzgoje in izobraževanja. "Poleg dela strokovnega sveta poteka deset tematskih strokovnih posvetov, na katerih sodelujejo učitelji, ravnatelji, profesorji, drugi strokovnjaki in ključni deležniki izobraževalnega sistema. Doslej so bili izvedeni trije strokovni posveti," navajajo na spletni strani. Cilj reforme je vzpostaviti kakovosten, sodoben in učinkovit izobraževalni sistem, ki bo otrokom omogočal pridobivanje trdnega znanja, učiteljem in ravnateljem pa zagotavljal ustrezne pogoje za strokovno in odgovorno delo, so še zapisali na ministrstvu. "Ministrstvo zato ravnatelje in druge predstavnike pedagoške stroke tudi v nadaljevanju vabi k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju konkretnih rešitev," dodajajo. 

Na posvetih udeleženci tedensko obravnavajo ključna vprašanja

Ministrstvo skladno z napovedmi o celoviti reformi vzgoje in izobraževanja organizira strokovne posvete, na katerih udeleženci tedensko obravnavajo ključna vprašanja šolstva, soočajo različne strokovne poglede in oblikujejo predloge rešitev. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, ki je kot strokovno združenje vabljena nanje, se je vabilu na prvi posvet odzvala.

Program posvetov po njihovem mnenju sicer izpostavlja aktualna sistemska in operativna vprašanja šolskega prostora. "O številnih med njimi obstajajo tudi verodostojni raziskovalni rezultati, ki bi jih veljalo upoštevati. Zato pa je pomembna ustrezna priprava posveta, zlasti empiričnih in primerjalnih podatkov ter strokovnih argumentov, na podlagi katerih bi sploh lahko potekala strokovno utemeljena diskusija o predlogih rešitev. Premišljena bi morala biti tudi metodologija vodenja, predvsem pa povzemanja in sintetiziranja razprav," so zapisali.

Da bi ustvarili vsaj videz nepristranskosti, bi moral organizator vodenje razprav in njihovo povzemanje ter sintetiziranje predlogov prepustiti neodvisnim osebam oz. institucijam. V zvezi na podlagi sodelovanja v prvem posvetu ocenjujejo, da ti pogoji v sedanjem izvajanju strokovnih posvetov niso zagotovljeni. Za to po njihovih besedah obstaja več razlogov.

Prvi je, da ministrstvo samo določa, katera strokovna združenja se bodo lahko udeleževala razprav, iz česar sledi, da gre za politično pristransko presojo virov za pridobivanje informacij, na katerih naj bi vzpostavljali ključne elemente reforme. "Pogoj za zagotavljanje objektivnih informacij so jasni kriteriji, po katerih se zagotavlja celovita zastopanost relevantnih sogovornikov, ki lahko svoje strokovne argumente vsebinsko predstavijo ter jih v razpravah tudi soočajo," so dejali in poudarili, da način vodenja posvetov, kjer ministrstvo samo določa načrt, vsebino ter postopke, zbuja resne dvome o zagotavljanju objektivnosti samega procesa.

Drugi razlog je, da je čas za pripravo strokovnih argumentov izjemno kratek, saj vabila na posvete prihajajo nekaj dni pred samim dogodkom. "Kljub temu, da organizator ob vabilu pošlje iztočnice za razpravo, udeleženci nimajo dovolj časa, da bi se lahko na razpravo temeljito pripravili. Vsebinska področja in teme, ki jih strokovni posveti naslavljajo, so izjemno kompleksna in se nanje ni mogoče resno pripraviti v nekaj dneh," so zapisali v zvezi. Obenem pa po njihovih besedah sam potek in časovnica na dogodku ne omogočata dovolj časa za predstavitev raziskovalnih dosežkov, strokovnih stališč in resno razpravo. "Tako so zaključki posvetov oz. predlogi oblikovani na podlagi diskusije udeležencev, ki pa zaradi omenjene kratke časovnice, ki je na razpolago za diskusijo, ne omogoča poglobljenega soočanja stališč," so še zapisali.

"Zaključki posvetov naj bi služili kot pomembna podlaga za oblikovanje rešitev celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Čeprav omizja ob zaključku srečanja predstavijo svoje ugotovitve, ostaja nejasno, katere ugotovitve in po kakšnem ključu bodo upoštevane, katere pa ne," so zapisali. Ker po njihovih besedah pot do oblikovanja predlogov v tem pogledu ni transparentna, hkrati pa ta proces poteka v izjemno tesnih časovnih okvirih, ki ne dopuščajo resne vsebinske razprave in soočenja argumentov, nastaja vtis, da gre pri strokovnih posvetih za navidezno participacijo, znotraj katere obstaja možnost, da se razprave strokovnih združenj manipulativno uporabi za legitimacijo že vnaprej predvidenih rešitev.

Preberi še Rončević vztraja pri nujnosti šolske reforme, del opozicije kritičen
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KOMENTARJI57

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Kostorog
10. 11. 2026 14.55
Še malo pa bo v program slovenščine uvedena knjiga najbolj znanega pisca,, Noriško kraljestvo,, pri zgodovini in zemljepisu bo glavni predavatelj Boris T. iz nore tv, teritorialno obrambo bosta predavala mahnjeni in hojsar, gospodinjstvo bosta s skupnimi močmi izvajali koprivi, veronauk in bog pa bo predaval farški Vrtovec s pomočjo matejčka otročička, samoupravljanje s temelji Marksizma bo prevzel anže, srbsko hrvatski jezik pa bosta predavala stevica in thompson, matematika gre najbolj od rok Grimslnu, za glasbeni pouk in točenje alkohola pa bo zadolžena prelestna jelka, glasilo OŠ bo pripadalo še enemu veleumu tega področja kocinu, pri biologiji in kemiji bosta glavni lepotici iz nijz Mateja in beo, za tuje jezike bo spet glavni noriški kralj ki to najbolj obvlada in ker je na celi zemeljski obli tudi najbolj fit bo prevzel tudi telovadbo in ostale športe, pred vsako šolo bo postavljen njegov kip in napis,,, jaz, bog, vera in narod,, Aleluja
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0 0
zaba67
10. 11. 2026 14.38
podaljšek PA in FF, oni bi še kar sistematizirali in teoretizirali...establišment, ki je daleč od realnosti...minister se je te "navlake" seveda lotil s trdo roko...mogoče pa ima prav, ker 20 let študij in prenov ni prineslo popolnoma nič novega in dobrega samo cel kup balasta...
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-1
1 2
ALPS
10. 11. 2026 14.34
Sem malce pogledal kdo je g. minister. Sicer dr socijoloških znanosti. Celi čas v akademskih vodah in soavtor kup knjig o socijalnih temah družba in gospodarstvo.. Mislim, da je teorik, in glede na to da je bil v USA na izopbraževanju, da bi rad uvedel tamkajšnji sistem.. Nisem pa najbolj prepričan da nekdo, ki je del akademske smetane (leva ali desna isti šmorn) in ni nikoli stopil dol iz akademskega pedestala, da pozna prakso na terenu in da ve o čem govori. Poznam par akademikov in način razmišljanja je, neglede na svetonazor v 70% primerov, oni vedo vse. Predvsem to velja za družboslovne vede, čeprav tudi v naravoslovnih vodah se najdejo tisti, ki živijo na račun absolventov... Drugače da sem na temi: 8 ali 9 letka ni dilema. Trajanje osnovne šole ali vrtca ne pomeni nič. Problem so učni programi, katere je ta ista elita zastrupila od 90tih na dalje z nepotrebno snovjo, medtem ko ponavljanje osnov in samokritičnosti otrok se ne trenira več. Poleg tega so vzgojne ukrepe premaknili na starše, kateri to danes niso več. Danes v 50% primerov starš je otroku prijatelj ne pa vzor in avtoriteta v vzgoji. A učitelj tisti, ki če se obnaša vzgojno dobi poziv odvetnika staršev. Saj isto velja za ostale organe. Policaj isto na cesti je brezzobi kadar se gre za otroke.. dosti krat sodišča odločajo v prid kršiteljem in jim delajo levjo uslugo. Skratka, ureditev socijalne autoritete države je št1 nato pa zmanjšanje kurikuluma balasta ter povečati težo osnovnih snovi kakor matematika, jezik, književnost, zgodovina, spoznavanje narave in drube. ter na kraju uvajanje poleg telesne vzgoje tudi gospodinstvo in naučiti te otroke da znajo pospraviti svoje stvari in skuhati nekaj, ker verjamem da določeni starši ko otrok dopolni 18 let naučijo otroka le segreti obrok v mikrovalovni...
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+2
2 0
ATOL17
10. 11. 2026 14.31
3 uro biologija, 4 uro verouk. Vsak bo po svoje povedal kako je nastal svet. Verjamem znanosti in dokazom. Ne nekomu na besedo. Torej to ne gre skupaj v šoli.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.26
Kakšno šolo naj imamo naj otroci povejo. Stari itak same probleme delajo.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
10. 11. 2026 14.28
Potem vere in boga ne bo.
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.29
Nisem tako prepričan
Odgovori
+1
2 1
BBcc
10. 11. 2026 14.31
Jaz pa sem. Vernih je čedalje manj. Razen v Afriki se število povečuje.
Odgovori
+0
1 1
Roadkill
10. 11. 2026 14.33
se bojim da to nebi šlo skozi ane
Odgovori
0 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.33
Ateistov je vsak dan manj, sploh tistih borbenih. Brez duhovnosti je človek mrtev !
Odgovori
+0
1 1
Roadkill
10. 11. 2026 14.34
Mislim da imamo zato stroko
Odgovori
0 0
boslo
10. 11. 2026 14.36
BBcc, drži. Vzhod in jug sta problem. Ne potrebujemo ju v razvitem svetu. Oziroma ju nočemo.
Odgovori
-3
1 4
Roadkill
10. 11. 2026 14.39
boslo raje še malo razmisli o tem
Odgovori
+2
2 0
BBcc
10. 11. 2026 14.40
V nerazvitem svetu jih pač še poneumljajo in na njihov račun dobro živijo.
Odgovori
+0
2 2
Roadkill
10. 11. 2026 14.22
Problem v šolstvu ki ga jaz vidim je da se diplome delijo kot vozniški izpiti. Vsak ki ima voljo jo nakoncu dobi. To je nazadovanje in zmanjšuje vrednost nazivov
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.19
Jaz ne zagovarjam verouka v šolo, če ljudem ni do tega, ampak vse civilizirane države ga večinoma imajo.
Odgovori
+2
5 3
fljfo
10. 11. 2026 14.21
Saj tega ni v reformi...
Odgovori
+2
2 0
luna.3
10. 11. 2026 14.17
Nobena noviteta šolstva ni potrebna, potrebno je dati nazaj avtoriteto učiteljem, to je potrebno.
Odgovori
+8
8 0
Stajerc22
10. 11. 2026 14.17
DEJSTVO je, da je solski sistem treba precej spremeniti.
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.16
Opravka imamo s težkimi ideološkimi indokriniranci !
Odgovori
+2
4 2
Arguss
10. 11. 2026 14.15
V šoli se je svinjina.
Odgovori
+5
6 1
BBcc
10. 11. 2026 14.41
Pravijo, da je v šoli dobra ja.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.12
Levo šolstvo je strup, otroci rabijo nujno bolj civilizacijsko vzgojo !
Odgovori
+1
8 7
enapi
10. 11. 2026 14.13
Praviš sliko Janše v vsak razred?
Odgovori
+0
5 5
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.15
ne levi samo neko normalno šolo !
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
10. 11. 2026 14.37
Enapi, kje v reformi piše da bo slika Janše v vsaki učilnici?
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.12
Imamo res pristransko šolstvo, to je treba vse razpustit !
Odgovori
+0
4 4
Kimberley Echo
10. 11. 2026 14.21
Znaš samo kritizirat. Kje so tvoje rešitve? Glede na tvoj vzdevek bi človek pomislil, da bi rad verouk v OŠ. Križi vsepovsod?
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 14.32
Nihče noče katoliške mađaharije tukaj, tudi sam sem izrazito proti takim stvarem. Ampake neke civlizacijske osnove so pa nujne.
Odgovori
+1
1 0
Nebodijetreba
10. 11. 2026 14.11
Pomanjkljivosti sedanje OŠ so ugotovljene, dokazane, argumentirane. Na podlagi le-teh so nakazane smetnice za prenovo, ki je nujna. Razumem pedagoške praktike, ki pravijo, da jim za predloge, poglabljanje v prenovo ... zmanjkuje časa. Nikoli ga ni dovolj! Kaj pa mislite, kako se je v preteklosti delala prenova učnih načrtov? Učitelje so sklicevali v popoldanskem času, ko so bili izčrpani od dopoldanskih obveznosti v šoli. In tako "pripravljeni" so pretresali obstoječe učne načrte, premikali učne vsebine iz razreda v razred, nekatere črtali, druge dodajali ... In marsikje so se zgodili nesmisli, ki se šele sedaj glasno povedo. Da ne govorim o neumnih nivojskih poukih, raznoraznih intedracijah in diferenciacijah na podlagi naštancanih odločb o prilagoditvaj ... V praksi so to neizvedljive zamisli, učitelj je v razredu eden in ne more se dovolj posvečati vsem. Da ne govorim še o všolanju tujejezičnih otrok, prez vsakega znanja slovenščine, še posebej, ko učitelj ni obvladal njegovega jezika ... Kako bi ob takih nesmislih "visoke stroke" učenci lahko izkazali višji nivo znanja, kot so ga izkazovali v zadnjih letih? Le redki učitelji so se upali svoje pomisleke povedati na glas, saj so bile takoj proglašeni za nesposobne. Zdaj je cas, da to povedo naglas in aktivno vstopijo v prenovo, s pravo mero razsodnosti, ne pod vplivom samooklicanih strokovnjakov. Pozabijo naj na politično usmerjenost in vidijo izključno dobrobit šolskega sistema bodočih generacij.
Odgovori
+5
5 0
Roadkill
10. 11. 2026 14.11
Ta reforma je toliko potrebna kot interventi zakon. Torej nepotrebna
Odgovori
+1
5 4
povem87
10. 11. 2026 14.11
Učiteljem dati več avtoritete kot prvo. Otroci v šoli počno kar se jim zahoče... ustrahujejo učitelje, sošolce...strokovni delavci pa brez pooblastil. To ni več šola ampak živalski vrt...in kako boš v takem razredu učil? Vrniti sankcije v šolo in v določenih primerih otroka izključiti in staršem kazen!
Odgovori
+7
7 0
Nebodijetreba
10. 11. 2026 14.13
Soglašam. In v tej prenovi vidim to priložnost.
Odgovori
+2
2 0
lokson
10. 11. 2026 14.07
Navodila 49. strani dekreta Svobode, se že implemenitirajo.
Odgovori
+1
4 3
B1964
10. 11. 2026 14.04
Nema boga,niti verouka pri nas v Sloveniji da se to uvede cerkev ločena od države,žal samo prispevke popom plačujemo,delavec migrant ki pa tu ustvarja pa ga tiramo iz države žalostno.....
Odgovori
+3
8 5
BBcc
10. 11. 2026 14.05
Tako je. Bolje podpirati moške v kikli. Garancija za uspeh Slovenije.
Odgovori
-6
2 8
klop12
10. 11. 2026 14.02
Če ven potegnejo biblije, bo izobraženost padla na nula, ker noben pr pamet starš ne bo vpisal froca v indoktrinirano šolo.
Odgovori
+5
8 3
Slovenska pomlad
10. 11. 2026 14.02
Janšizem je vedno dno.
Odgovori
+4
8 4
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